桃園、八德分局3派出所長 走馬上任

桃園分局分局長王智民（中）主持，同安派出所所長謝惟靈（左）、小檜溪派出所所長張邦寧（右）布達儀式。（桃園分局提供）

2025/08/29 18:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府警察局桃園分局原同安、小檜溪派出所所長另有任用，新任所長謝惟靈、張邦寧今走馬上任，分局舉行宣誓布達儀式，由分局長王智民主持。謝惟靈原任平鎮分局建安派出所所長、張邦寧則是八德分局高明派出所所長，由於兩位所長都曾經在桃園分局服務，此次回歸桃園分局，王智民期勉兩人能無縫接軌。

其中謝惟靈是曾任桃園分局偵查隊副隊長、張邦寧曾任大樹派出所所長，王智民說，借重兩人對桃園分局轄區特性及治安要點均有深切瞭解與掌握，希望回歸桃園分局後能迅速進入狀況無縫接軌。

因張邦寧接桃園分局小檜溪派出所，原八德分局高明派出所所長職缺由蔡易廷出任，八德分局今舉行宣誓布達儀式，由分局長鄭文銘主持；鄭文銘說，蔡易廷曾擔擔任中壢分局文化、仁愛、自強、興國派出所副所長職務，期間破獲多起刑事案件，績效卓越，也熟悉外勤派出所運作，期勉就任後能發揮所長，快速掌握轄內治安。

八德分局分局長鄭文銘（左）主持，高明派出所所長蔡易廷（右）布達儀式。（八德分局提供）

