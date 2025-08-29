黃國昌控偵訊彭振聲錄影中斷1小時13分 北檢：律見時間不能錄音

前台北市副市長彭振聲。（資料照）

2025/08/29 18:20

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今指控，去年9月，偵辦民眾黨前主席柯文哲的台北地檢署檢察官林俊言，赴台北看守所訊問前台北市副市長彭振聲，假借「善意交談」之名，行偵訊洗筆錄、威逼被告之實，且內容未記載在筆錄中，錄影錄音還中斷1小時13分鐘；北檢今表示，1小時13分鐘是彭與其兩位律師單獨接見時間，依法不得錄音、錄影。

北檢表示，檢察官去年9月3日赴北所訊問彭振聲，經柯文哲律師團聲請法院勘驗彭振聲偵訊光碟，法院昨已逐一勘驗完畢，檢察官也當庭就辯護人提出質疑，具體說明回應，證明過程並無涉及強暴、脅迫、詐欺、利誘或其他不正方法，且全程均錄音、錄影，彭的辯護人亦在場陪同，對此一過程，均無異議，足證彭振聲的辯護依賴權，已充分獲得保障，更無違法情事，所謂「清洗筆錄」實屬不實誤導。

至於「消失的1小時13分鐘」，北檢表示，該時段是彭振聲與其兩位律師單獨接見的時間，依法不得錄音、錄影，以保障被告與律師充分自由溝通的權利，且被告彭振聲與其辯護人之前已向法院陳明此部分並無異議，「某政黨」仍刻意渲染誤導，企圖混淆視聽，應予嚴正澄清。

北檢呼籲京華城案的相關程序與實體的爭執，法院均已排定調查證據的期日，外界應予尊重並應維護法院獨立判斷的純淨空間，切勿透過法庭外媒體放話帶風向，企圖影響輿論及法院心證形成，而斲傷司法公信力。

