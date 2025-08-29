為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    8/30「司法改革公民走讀」活動 北市中正區交管一次看

    司法改革公民走讀活動交通管制圖。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/29 18:03

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣民眾黨將於8月30日（星期六）7時起，於捷運中正紀念堂站5號出口集合辦理「司法改革公民走讀」活動。中正二分局屆時規劃交通疏導管制勤務，籲請民眾注意。

    警方表示，此次活動管制情形如下：

    一、彈性管制範圍：

    8月29日21時至8月30日17時止，北起愛國西路一線以南、東至羅斯福路一線以西、南沿南海路一線以北、西迄博愛路一線以東；前揭範圍內之道路，視狀況作必要彈性管制。；屆時捷運小南門站第3、4號出口及中正紀念堂站第7號出口配合活動關閉。

    二、官署安全維護區：

    為維護總統官邸等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時配合中正第一分局擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

    三、公車改道時間：

    本次活動期間行經相關管制區域內各路線公車於當（30）日6時至12時，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

