檢調查警官涉向酒店收賄 追出葉林傳幕後經營電子遊戲場

2025/08/29 16:52

〔記者王定傳／台北報導〕台北市議會國民黨籍副議長葉林傳涉修法圖利自家欣欣電子遊戲場而被起訴；據了解，檢調原本因獲報松山警分局巡官劉維中多年前在中山警分局民權一派出所任職時，涉向酒店收賄，進而追出葉林傳藏身幕後經營欣欣，甚至進一步發現，欣欣登記負責人林奕宏涉經營半套養生館等犯行；劉維中被控收賄487萬餘元，台北地檢署認為罪嫌不足，今日一併處分不起訴。

至於林奕宏經營的養生館取名「御之殿」，林是出資人之一，這家養生館表面上是合法按摩美容店，實際暗藏春色，經營半套性交易，固定收費2300元，店家抽取400元，店長會觀看監視器監看有無警方臨檢，若有，會同步開啟各包廂臨檢警示燈，警示停止交易，引導小姐到休息室等候臨檢，快速清除性交易跡證，以躲避查緝；這部份含林奕宏、出資人王翊名等4人被依妨害風化起訴。

檢調還發現，王翊名等人還涉經營「雅爵百岳、林森、爵士堡」3家生活館，表面上是經營合法女子按摩美容，實際上有媒介全套或半套性交易情形，店家會以「加值」暗示客人提供性交易，並以「音樂、手工」暗示半套性交易，「體育、破關」暗示全套性交易，從2022年至2024年海撈2.6億元；檢方今日起訴王翊名、總店長蔡長都等21人（林奕宏此部份未涉案）。

至於劉維中被控向林奕宏經營的「艾美酒店」收賄487萬元，雖林奕宏坦承按月以「工程費」名義，把賄款藏在一家茶莊行茶桌下行賄劉，但偵辦時，其他證人都否認此事，茶莊老闆及證人都說沒印象有交付現金等狀況，檢方認為罪嫌不足處分劉不起訴。

另檢方發現，劉男女兒騎車與人發生車禍，竟請同事查詢並翻拍車禍肇事路口監視器影像，且其女兒任職的豆漿店常遭民眾檢舉佔用道路等問題，劉也涉登入北市府單一陳情案件系統多達20次，翻拍受理民眾檢舉豆漿店侵占道路、油煙汙染、環境衛生等內容，並用Line洩漏給女兒「給妳參考，知道就好，惦惦」、「妳不要讓店裡知道這些訊息（會惹麻煩）」、「叫妳跑時妳就拚命跑」，被依違反個資法起訴。

