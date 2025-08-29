東成監獄醫療暴力 收容人仍未移監 受害人閃躲

歷經3個月，東成監獄傳出醫療暴力的加害人與被害人依然舊地重逢。（民眾提供，資料照片）

2025/08/29 16:44

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年6月，在台東的法務部矯正署東成監獄發生收容人拿筆對醫護戳臉還勒頸，雖當時媒體也批露、立委也質詢，護理師也經醫院心理輔導，但3個月後似乎沒太大變化，原班人馬依然在，只是受害人走避。如今又傳出因為受害者實為「助理員」，刑度則處以傷害罪。如今又傳出加害者到處揚言投訴「受迫害」，其態度與處境連醫生都看不下去「為什麼要閃躲的是受害人？」。

在案發後，監所也架設起隔板，同時將鍾某安排在最後看診，以便騰出更多人力同時應付他可能的暴起，可是受害人、加害人同樣在監所，變成受害人見到對方就閃避，心理壓力倍增。

監所方面只表示，移監都依監獄受刑人作業辦法規範，不得隨意移監。但並未詳述何項不符，只表示「狀況很多」，也未主動將其移監，需由收容人申請。但監所強調，已有做出因應對策。

另，如今傳出當時受害者實為「助理員」，並非領有專業醫護執照，因此檢方迅速起訴後，鍾某被判的是5個月有期徒刑。之後立委莊瑞雄在質詢時，認為法務部要跟衛福部一同制定「入監醫療安全指引」，而法務部長鄭銘謙也附和莊瑞雄的看法「應該要做」。

看在醫生眼裡也只覺得，被害人要被迫面對勒脖拿筆刺自己臉的人，只因矯正署不願意將這名行刺的受刑人調離。甚至這位受刑人現在不斷揚言要求外醫，且寫信給人權組織、監察院宣稱自己遭迫害，「到底矯正署有沒有要正視入監醫護人員的權利和身心狀況？還是這名受刑人的背景很硬動不了？」。

鍾姓收容人因犯下毒品案被判超過20年刑期，原於雲林監獄服刑，曾有攻擊戒護人員紀錄，今年3月10日專案移監至東成監獄，6月10日因襲擊案件又因傷害案，近日被判5個月有期徒刑，並在原監所執行。

