中資貨輪勾斷海纜船長判3年 南檢認攸關國安上訴遭駁

有中資背景的多哥籍貨輪「宏泰58」，疑故意拖錨破壞「台澎第三海纜」，南檢偵結起訴中國籍船長。圖為海巡人員登「宏泰58」調查情形。（資料照，海巡署提供）

2025/08/29 16:30

〔記者王捷／台南報導〕今年2月間，中華電信「台澎3號」海底電纜遭中資貨輪「宏泰58」惡意拖錨勾斷，引起國際關注，中國籍船長王玉亮因違反電信管理法，被判處3年徒刑，台南地檢署認為與國安相關，積極上訴，但台南高分院今天駁回，維持原判。

在「勾纜」案發生前，海巡單位就發現常有中資貨輪在近海徘徊，這些船隻的共同點都是無法正常業務運作，只有航行功能，動機不明，直到「宏泰」勾斷電纜，才第一次查扣犯案船隻，經南檢偵辦後，認為「宏泰」不只是破壞電纜，還與中國「灰色作戰」相關。

南院在審理後判處王姓船長3年徒刑，南檢上訴，主張王男否認犯行，未賠償中華電信公司，犯後態度不佳，原審量刑過輕，請求加重。

但是台南高分院認為，原審量刑已做了全面考量，王男身為船長，應掌握海域環境與海圖標示，明知台澎第三海纜所在區域任意下錨，易以船錨勾扯海床下方海纜而致損壞，仍在該區域落錨並放任船舶未定錨徘徊，最終造成台澎第三海纜斷裂。

該海纜屬國內通信重要基礎設施，受損將阻斷台灣與澎湖間電話與網路寬頻通信，對民生經濟與公共資訊流通之運作干擾重大。

法院並參酌中華電信因此案支出逾1700萬元維修費、超過180萬元船務代理費損失，及王男之犯案動機、目的、手段與其自陳之智識程度、職業與家庭經濟等一切情狀等綜合考量，量處有期徒刑3年，與法定最低刑仍有相當距離，與本案情節及所生損害相衡，沒有違反比例與罪刑相當原則。

台南高分院認為，檢方上訴未提出足以改變原審量刑的具體理由，只稱原判決量刑有裁量濫用，很難以此為依據，所以才駁回上訴，維持原判決。

