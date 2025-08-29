為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化奇觀！怪招停車省20元 反被重罰千元

    車主將車停在兩車格之間，被警方開單告發。（記者湯世名攝）

    車主將車停在兩車格之間，被警方開單告發。（記者湯世名攝）

    2025/08/29 16:20

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市停車奇觀！南興街有民眾疑為省每小時20元停車費，竟把車輛停在停車格之間的黃線內，有民眾怒轟「連這種小錢也要省」，警方今天（29日）獲報取締，一上午就開出6張罰單，每張最高可罰1200元。

    彰化市南興街原本未畫設路邊停車格，長期以來停車相當混亂，不少人利用柵欄、腳踏車、機車占停車位，2個多月前彰化市公所畫設停車格進行收費，不料卻出現奇特停車景象，有車主疑似為省每小時20元停車費用，竟將車筆直停在兩停車格間的黃線上，讓民眾傻眼。

    彰化警分局指出，依據道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款規定，停車位置、方式不依規定，處600元以上1200元以下罰鍰。今天前往現場取締，一上午就開出6張罰單。只要民眾有檢舉，他們都會前往告發取締，呼籲車主不要以為車輛停在兩個停車格的黃線內就沒有違規，更不要為了省小錢而違規停車。

    車輛停在停車格之間的黃線內，照樣被警方開單，慘噴600~1200元。（記者湯世名攝）

    車輛停在停車格之間的黃線內，照樣被警方開單，慘噴600~1200元。（記者湯世名攝）

    車輛停在兩車格之間的黃線內，照樣被警方開單告發。（記者湯世名攝）

    車輛停在兩車格之間的黃線內，照樣被警方開單告發。（記者湯世名攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播