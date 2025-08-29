彰化奇觀！怪招停車省20元 反被重罰千元

車主將車停在兩車格之間，被警方開單告發。（記者湯世名攝）

2025/08/29 16:20

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市停車奇觀！南興街有民眾疑為省每小時20元停車費，竟把車輛停在停車格之間的黃線內，有民眾怒轟「連這種小錢也要省」，警方今天（29日）獲報取締，一上午就開出6張罰單，每張最高可罰1200元。

彰化市南興街原本未畫設路邊停車格，長期以來停車相當混亂，不少人利用柵欄、腳踏車、機車占停車位，2個多月前彰化市公所畫設停車格進行收費，不料卻出現奇特停車景象，有車主疑似為省每小時20元停車費用，竟將車筆直停在兩停車格間的黃線上，讓民眾傻眼。

彰化警分局指出，依據道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款規定，停車位置、方式不依規定，處600元以上1200元以下罰鍰。今天前往現場取締，一上午就開出6張罰單。只要民眾有檢舉，他們都會前往告發取締，呼籲車主不要以為車輛停在兩個停車格的黃線內就沒有違規，更不要為了省小錢而違規停車。

車輛停在停車格之間的黃線內，照樣被警方開單，慘噴600~1200元。（記者湯世名攝）

車輛停在兩車格之間的黃線內，照樣被警方開單告發。（記者湯世名攝）

