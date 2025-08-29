發表「核廢料恐置公投票前三縣市」 法官認定「善意意見」不罰

許女在網路發表「核廢料恐置在公投票前三的縣市」，被台中霧峰警方函送裁處，法官認為屬於言論自由，是善意發表意見，無散佈謠言可言，裁定不罰。（資料照）

2025/08/29 15:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓女子在今年7月在網路發表「核廢料恐置在公投票前三的縣市」，台中市警察局霧峰警分局認定是謠言，將她依社會秩序維護法的「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，函請台中地方法院台中簡易庭裁處，但法官認為這屬於言論自由範圍，沒人因此恐懼，社會安寧也不受影響，她是善意發表意見，並無散佈謠言可言，裁定不罰。

台中市許女於今年7月27日在社群媒體Threads上撰文，警方依社會秩序維護法函請台中地方法院台中簡易庭裁罰，許女則是辯稱，台灣是言論自由國家，核三公投是重大政策議題，應該是廣被討論，而且核電廠最被關切問題之一是設置位置，應被討論並形成國家政策，這篇貼文是讓大家討論，「相信每個人都有判斷能力」。

請繼續往下閱讀...

法官認為，「核廢料恐置在公投票前三的縣市」等語，是許女對當時公投議題提出個人意見，供社會大眾充分討論，是就公共議題所為的善意發表意見，並無散佈謠言可言；另外，許女也公開回應，「反正核廢料，又不是放在我縣市，我支持」、「歡迎放台北市的大安中山松山區，他們不是很支持他們立委提案，說放他家也沒關係呀」、「公投票最多支持的縣市放核廢料公平吧」、「『同意票數的前三名縣市』。因為會投同意，代表著對於核能安全非常有信心，而且可以透過這次的公投，一次解決永久儲存場的問題」等語，顯示她是對公共議題作政策討論與交流，屬於言論自由之範圍，且沒有人衍生畏懼或恐慌等負面心理，沒有影響公共安寧，裁定不罰，可抗告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法