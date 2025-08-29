替詐團領千萬贓款只分到2萬和4萬 2車手被判須連帶賠償被害人998萬

余男和林男幫詐騙集團提領近千萬贓款，只分到2萬、4萬報酬，新竹地方法院判須全數連帶賠還被害人。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕詐騙集團吸收林姓和余姓男子加入詐團之後，利用余男充當企業社負責人人頭並開立帳戶，待其他成員詐騙黃姓被害人匯款998萬元至企業社帳戶，詐團再指示林男持偽造文件會同余男到銀行臨櫃提款，藉此成功領取998萬元贓款，事後林男分得4萬、余男2萬做為報酬，但兩人旋即被逮，新竹地方法院判林、余兩男須連帶賠償998萬給被害人。

判決書指出，被告林男、余男與暱稱「查理」、「波波」等人及所屬詐欺集團成員，先由詐團其他成員自2023年9月底起，透過通訊軟體LINE，向黃姓被害人佯稱下載使用「泰賀」投資軟體並設立帳號操作投資，可以獲利等。隨後詐團在2023年10月19日將「宥成企業社」的負責人變更為余男，同年11月15日林男帶著余男以企業社名義申辦銀行帳戶，並由林男保管該帳戶的存摺及大、小章。

之後，該詐團成員繼續詐騙黃姓被害人，致被害人陷於錯誤，於2023年11月16日，匯款998萬元至「宥成企業社」的銀行帳戶內。林男旋即接受「波波」的指示，至超商列印蓋有偽造被害人印文的偽造「住宅裝潢合約書」，與余男一同前往銀行臨櫃提領998萬元，余男提示偽造的「住宅裝潢合約書」給銀行行員檢視，避免行員懷疑余男為詐欺集團車手。

余男領得998萬元贓款後交付林男，林男自贓款中抽出2萬元給余男做為報酬，另抽出4萬元做為自己的報酬之後，餘款全部交付另名詐欺集團成員「小朱」，造成黃姓被害人損害。

新竹地院法官認為，余男和林男兩人參與詐騙行為，向被害人收取998萬元，顯與詐欺集團其餘成員彼此利用他人的行為，以達詐欺取財的目的，屬共同侵權行為人，自應與其他詐欺集團成員，就被害人所受損害，負連帶賠償責任。因此，被害人訴請被告2人連帶賠償998萬元，自屬有據。

