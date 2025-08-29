高中肄業駭客無師自通 破解711商品卡全台盜領近百萬

警方查扣證物。（記者鄭景議攝）

2025/08/29 15:27

〔記者鄭景議／台北報導〕某跨國電子票券公司去年驚爆遭駭客入侵，警方追查發現，23歲林姓男子、19歲賴姓男子等人組成駭客集團，透過撰寫惡意程式暴力破解系統，竊取711虛擬商品卡金鑰，再偽造QR Code到門市消費，不法所得近百萬。令人意外的是，林男僅高職畢業，賴男更是高中肄業，全靠自學成為工程師。刑事局偵查第九大隊第三隊歷經一年蒐證，在全台發動三波行動，共逮捕37人到案，查扣虛擬貨幣USDT三千顆、貓池、電腦、手機及惡意程式軟體等贓證物，全案依詐欺、組織、妨害電腦使用等罪嫌送辦。

檢警指出，案件自2024年2月間爆發，該跨國公司發現網站遭惡意攻擊，導致系統錯誤提供數百張虛擬票券，財損達數十萬元，且持續遭盜領。報案後，刑事局成立專案小組，發現林男負責統合10名工程師搜尋可利用漏洞的網站，程式撰寫則由自學資工背景的賴男操刀。

請繼續往下閱讀...

警方調查，該集團利用外掛程式竊取消費者已購買卻尚未使用完畢的商品卡金鑰，趁時間差偽造QR Code至超商消費，或是上批踢踢等網站轉手。其中一名23歲蔡姓店員甚至協助犯案，協助購買高價酒品再轉賣給酒商牟利。

專案小組掌握證據後，於2024年8月至2025年7月間，在台北地檢署指揮下，結合信義、中正一分局及高雄市刑大等單位，在北、中、南多地發動查緝，逮捕37人。清查發現，集團共詐領虛擬商品票券逾570張，單張面額介於500至1000元間。

警方進一步追查，發現該集團還透過「貓池」大量創設帳號，輸入不正指令騙取蝦皮直播點數，甚至開發外掛程式竊取線上遊戲點數，不法所得近百萬元。

全案依詐欺、組織犯罪及妨害電腦使用等罪嫌移送偵辦，檢方訊後諭令林男、賴男等主要工程師各3萬元交保，其餘涉案人則無保請回。

偵查第九大隊副大隊長李奇勳說明案情。（記者鄭景議攝）

犯嫌還會將商品卡放上批踢踢轉售。（記者鄭景議翻攝）

