慣竊桃園騎鐵馬到鶯歌闖空門 取備份鑰匙大方偷

劉姓慣竊從桃園騎腳踏車到新北市鶯歌，翻入一間空屋偷竊2萬餘元現金。（警方提供）

2025/08/29 15:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市民返回鶯歌老家，發現住處遭翻箱倒櫃，一查有2萬5000餘元紅包遭竊，由於是長輩給予的壓歲錢、連忙報案。三峽警分局過濾監視器，發現歹徒取得備份鑰匙，大方進門行竊，鎖定劉姓嫌犯涉案，24小時跨區到桃園中壢火車站逮獲竊嫌，但他竊得的2萬餘元現金都花光，今天移送法辦，持續清查劉嫌犯行。

三峽警方調查，陳姓男子返回鶯歌尖山路老家，發現屋內抽屜、包包全被打開，2萬餘元紅包不翼而飛，警方調閱監視器，發現竊嫌從窗邊竊取備用鑰匙，從大門進入屋內行竊，鎖定劉姓慣竊，跨轄通報，在桃園市中壢火車站逮獲竊嫌，帶回警局偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方調查，劉姓男子28日凌晨零時許從桃園火車站騎腳踏車到新北市鶯歌區，當天凌晨約3時，行經尖山路，發現一處民宅窗戶沒關，臨時起意行竊；劉嫌在窗台發現備用鑰匙，取出後開門入內，翻箱倒櫃，在其中3個包包偷得現金2萬5300元，隨即騎鐵馬離去，在超商轉乘計程車逃往桃園方向。

三峽警分局二橋派出所獲報，調閱監視器畫面，分析逃亡路線，比對可疑人車，鎖定劉姓慣竊行蹤，案發後24小時逮人，依法移送偵辦。

警方呼籲民眾加強居家安全防護，妥善保管鑰匙與財物，切勿將鑰匙任意置於屋外藏放，或容易取得之處，避免讓歹徒有機可趁，造成財物損失。

劉嫌得手、前往超商，之後搭計程車離去。（警方提供）

劉姓慣竊從窗邊竊取備用鑰匙，從大門進入屋內行竊；圖為犯案現場。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法