為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曾涉北市殺警案 男子假冒泰達幣商詐騙判刑1年8月

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    2025/08/29 15:01

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕曾涉及2014年台北市夜店殺警案的男子石亞倫，去年6月間假冒詐騙集團泰達幣商詐騙，擔任車手取款時被警方查獲，經嘉義地檢署檢察官起訴，嘉義地方法院一審判決，依共同詐欺取財罪判處石亞倫1年8月有期徒刑，全案可上訴。

    2014年台北市Spark夜店發生數十人聚眾鬥毆衝突，導致到場處理的員警薛貞國遭毆致死，石亞倫是現場聚眾鬥毆男子一員。

    嘉義地院判決指出，該詐騙集團透過架設假的投資平台、軟體，透過交友、社群網站找到被害人，向被害人誆稱可到投資平台、軟體上投資獲利，再指定被害人向假冒幣商購買泰達幣等方式詐騙，隨後拒絕出金、與被害人斷絕聯繫，藉此詐騙被害人錢財。

    嘉義地院判決指出，石亞倫擔任詐騙集團假泰達幣商，使用Line帳號「大師兄個人幣商」與TT6電子錢包，去年6月間，詐騙集團向沈姓被害人以需要繳納重置押金、投資等理由，2次詐騙其向石亞倫購買泰達幣，沈某與石亞倫相約嘉義市東區超商面交，石亞倫取得現金後，從TT6電子錢包轉出泰達幣到詐騙集團控制的另一電子錢包地址，再將錢轉帳一空，以此「左手進、右手出」，先後騙取沈某23萬元資金，沈某直到詐騙集團又要求轉帳146萬餘元，察覺有異而報警。

    法官審酌，石亞倫坦承犯行，表示僅獲得犯罪所得4000至5000元，雖與被害人調解，但一期均未給付，依共同詐欺取財罪判刑1年8月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播