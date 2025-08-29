曾涉北市殺警案 男子假冒泰達幣商詐騙判刑1年8月

嘉義地方法院。（資料照）

2025/08/29 15:01

〔記者王善嬿／嘉義報導〕曾涉及2014年台北市夜店殺警案的男子石亞倫，去年6月間假冒詐騙集團泰達幣商詐騙，擔任車手取款時被警方查獲，經嘉義地檢署檢察官起訴，嘉義地方法院一審判決，依共同詐欺取財罪判處石亞倫1年8月有期徒刑，全案可上訴。

2014年台北市Spark夜店發生數十人聚眾鬥毆衝突，導致到場處理的員警薛貞國遭毆致死，石亞倫是現場聚眾鬥毆男子一員。

嘉義地院判決指出，該詐騙集團透過架設假的投資平台、軟體，透過交友、社群網站找到被害人，向被害人誆稱可到投資平台、軟體上投資獲利，再指定被害人向假冒幣商購買泰達幣等方式詐騙，隨後拒絕出金、與被害人斷絕聯繫，藉此詐騙被害人錢財。

嘉義地院判決指出，石亞倫擔任詐騙集團假泰達幣商，使用Line帳號「大師兄個人幣商」與TT6電子錢包，去年6月間，詐騙集團向沈姓被害人以需要繳納重置押金、投資等理由，2次詐騙其向石亞倫購買泰達幣，沈某與石亞倫相約嘉義市東區超商面交，石亞倫取得現金後，從TT6電子錢包轉出泰達幣到詐騙集團控制的另一電子錢包地址，再將錢轉帳一空，以此「左手進、右手出」，先後騙取沈某23萬元資金，沈某直到詐騙集團又要求轉帳146萬餘元，察覺有異而報警。

法官審酌，石亞倫坦承犯行，表示僅獲得犯罪所得4000至5000元，雖與被害人調解，但一期均未給付，依共同詐欺取財罪判刑1年8月。

