屏東鹽埔漁港火燒船！烈焰吞噬船身 黑煙沖天蔽日

鹽埔漁港發生火燒船。（新園海洋園區提供）

2025/08/29 14:52

〔記者陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣新園鄉鹽埔漁港今天又再傳出火燒船，下午一艘漁船因不明原因失火，濃濃黑煙不斷滾滾上升，連烈日都被遮蔽，警消海巡緊急出動大批人車前往灌救。

東港、鹽埔碼頭在東港溪的南北兩岸，合稱為東港鹽埔漁港，多年來已發生多起漁船火警，還曾發生「連還火燒船」事件，最近一起則在2024年初，當時失火船隻是較為大台的CT4漁船，加上船身材質玻璃纖維不易撲滅，火勢在風勢的助長下不斷延燒。

1時44分左右，1艘CT-3噸級的漁船因不明原因起火，同樣因船身屬玻璃纖維，火勢立刻蔓延，濃濃黑煙更是不斷往上漂散，連東港溪以南的東港都見得到漫天黑煙，高屏溪以北的高雄同樣明顯可見。

消防局迅速調派東港、新園、崁頂、南州、佳冬分隊及三大隊，共出動11車21人，由副大隊長胡淞銀現場指揮搶救，並聯繫海巡署協助支援。

消防人員抵達現場時，漁船已陷入火海，烈焰伴隨滾滾黑煙竄天，情況危急。搶救隊立即部署泡沫滅火系統全力撲救，火勢於2時13分成功控制，歷時29分鐘。所幸起火後，附近漁船未被波及引燃，隨即駛離，應不致再有延燒風險，消防、海巡現正灌救中，起火原因及是否有人傷亡仍待調查。

因船艙內仍有悶燒現象，消防人員持續出水降溫，嚴防火勢復燃。據初步了解，火警未造成人員傷亡，起火原因仍待調查。

當地漁民表示，火警發生時場面混亂，濃煙遠處可見，令人怵目驚心。消防局呼籲，漁船平時應加強防火措施，確保用電及機械安全，以免類似事件重演。目前相關單位正全力調查火因，確保漁港安全。

