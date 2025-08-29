前高公局長李泰明涉圖利營造業者 更三審減刑輕判4年

前高公局長李泰明涉圖利營造業者，高等法院更三審考量纏訟多年，依速審法規定予人減刑，輕判4年徒刑。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕前交通部國道高速公路局局長李泰明，被控17年前辦理增建東西向快速公路萬里瑞濱交流道工程時，涉嫌圖利營造業者新台幣329萬多元，被新北地檢署依貪污治罪條例的「公務員對主管事務圖利罪」起訴，高等法院更三審認為，李涉犯圖利罪事證明確，考量纏訟多年，已符合速審法審理逾8年以上得以減刑規定，酌予減刑，日前輕判李4年，可上訴。

判決指出，2008年間，時任國道高速公路局局長的李泰明、拓建工程處長洪明鑑等人，辦理「增建東西向快速公路萬里瑞濱線大華系統交流道工程」。李、洪被控依照陳姓、蘇姓營造業者安排的不實陳情，未經評估分析，即將擋土牆工程改採靜壓植樁工法施工，並以限制性招標方式減價分包，圖利業者新台幣329萬1385元。

新北地檢署偵查後，依貪污治罪條例的「公務員對主管事務圖利罪」起訴李泰明等人。

新北地院審理後認定李的罪證不足，判決李、洪無罪。檢方不服，提起上訴。高等法院逆轉改判李6年，洪5年6月徒刑。全案上訴後，經最高法院3度撤銷判決，發回高等法院更審。

高等法院更三審認定李泰明等人觸犯圖利罪，審酌此案纏訟多年，適用速審法規定減刑，酌予減刑，改判李4年徒刑，洪明鑑3年6月徒刑，另有多人被判刑。

