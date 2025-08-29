為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    到土地公廟當「假志工」台中「雙槍男」連轟主委8槍自首不減刑判9年

    張男當假志工摸清郭姓主委作息後，持雙槍射擊8槍，一審與二審都依殺人未遂罪判刑9年，圖為行兇現場。（資料照）

    2025/08/29 14:42

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子因自認為擔任台中市西屯區一間土地公廟主委的郭姓男子，欠他的乾爹數百萬元債務，他先於去年6月到土地公廟當志工，摸清郭主委作息後，去年8月24日中午持雙槍近距離連續射擊郭主委8槍，所幸僅腿部中彈無生命危險，張男做案後潛逃，再攜雙槍到警察局投案，台中地院一審依殺人未遂判刑9年，張男上訴二審駁回，維持9年量刑。

    判決書指出，郭主委上述時間到土地公廟，張男騎車抵達，於辦公室突然掏出插在腰際手槍，朝郭主委腿部連開數槍，行凶後騎機車逃逸，郭右腿2處槍傷，送醫後無生命危險，警方在現場發現6個彈殼及2發子彈，調閱路口監視器畫面鎖定槍手逃逸路線時，27歲的張男攜帶2把槍與13顆子彈到警察局投案。

    張男聲稱郭姓主委欠他已歿的乾爹幾百萬元，他為討公道，2個月前就勘查地形，又到土地公廟當志工就近觀察郭動向，當天見時機成熟持雙槍衝進辦公室朝郭連轟8槍，不過，郭主委卻說不認識張男，更無欠債或債務糾紛。

    台中地院一審依殺人未遂罪判刑9年，他上訴二審，對事實不爭議，僅針對「量刑」部分上訴，他主張自己雖持槍射擊郭主委，但集中於腿部，並未傷要害，對個人或公共場所民眾安全的危害，未達嚴重程度，判刑9年過重。

    高等法院台中分院認為，許多人的自首的動機不一，有出於內心悔悟者，有因情勢所迫，或基於減刑考量而自首，張男行兇時毫無遮掩面貌，現場證人已報案，張男是因沒有「逃避犯行餘地」而自首，未遂雖可減刑，但自首部分不予減刑，一審判決9年並無輕重失衡，駁回張男上訴，可上訴三審。

