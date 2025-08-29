用人頭公司「第三方支付」洗錢52億元 嫌犯2億現金及土地豪車全查扣

中檢查扣保時捷、BMW等4輛名車。（中檢提供）

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署檢察官潘曉琪指揮調查局與警方，偵辦男子蔡仁豪為首的詐欺與洗錢集團，發現此集團先透過空殼人頭公司，申請並透過第三方支付的收款與撥款，把黑錢贓款轉入60多間人頭公司，製造假交易掩飾洗錢金流，洗錢金額各達13億4799萬餘元、39億5034萬餘元，合計52億9834萬餘元，檢警調查扣現金2億餘元，豪車4輛與土地4筆，今天（29日）依違反「組織犯罪防制條例」等罪名起訴15人。

中檢指出，本案源於去年（2024年）底至今年初，中檢陸續收到全台各地警調，移來的蔡仁豪等人涉嫌詐欺、洗錢等案，經檢察官潘曉琪指揮法務部調查局中部地區機動工作站、彰化縣調查站、台中市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊等單位，今年4月22日發動第一波搜索，扣得現金2億2750萬餘元與保時捷等名車4輛，以及土地4筆，另有67名詐欺被害人受騙的款項242萬餘元，檢方聲請羈押主嫌黃仁豪等6人獲准，今年7月24日發動第二波拘提約談8人。

檢方調查，黃男等人利用人頭公司，藉由第三方支付收款與撥款，把線上賭博、詐欺的贓款，利用第三方支付，轉入60多間人頭公司，用假交易掩飾金流，洗錢總額高達52億9834萬餘元。

中檢今天分別依「組織犯罪防制條例」的「操縱指揮犯罪組織」、刑法加重詐欺取財罪與營利聚眾賭博罪、「洗錢防制法」的洗錢罪，以及銀行法的「以詐術使銀行交付財物達1億元以上罪」起訴蔡仁豪等15人，聲請沒收犯罪所得52億餘元。

