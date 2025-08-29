和尚在兒童新樂園忘情擁吻女子！3天前才在信義區被拍 網友看出貓膩

有民眾在台北兒童新樂園內目擊一名穿著袈裟，看似和尚的胖壯男子，坐在休閒椅上和另名女子熱情擁吻，引發熱議。（翻攝自爆料公社二社）

2025/08/29 14:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在台北兒童新樂園內目擊一名穿著袈裟，看似和尚的胖壯男子，坐在休閒椅上和另名女子熱情擁吻，引發熱議。不過，這名「和尚」其實在3天前就在信義區擁吻疑似同名女子被民眾拍下。有網友發現，這名「和尚」身著衣物不符合出家人正統服裝，懷疑為冒充，也有網友指出，他擁吻前四下張望，疑似故意找人多、會被人發現的地方，居心叵測。

根據網友拍攝上傳的影片，可見到一名穿著黃色袈裟，頂著和尚頭的肥壯男子端坐在休閒椅子上，另名女子則是忘情跨坐在和尚身上不停摩蹭，擁吻約十多秒。不少網友發現，這名男女疑似就是3天前，在信義區俗稱「超跑巷」的松壽路25巷忘情擁吻被民眾行車紀錄器拍下的同一組人。

另外，有知情網友指出，男子雖然看似和尚，但是他上身沒有搭縵衣與海青，同時，褲子、鞋子都非僧人正式穿著，認為男子偽裝為僧人，但扮演技巧相當拙劣；另外，還有不少網友認為男子在擁吻女子前曾四下張望，疑似故意尋找人多的地方為之，意欲引發話題。

網路相關討論貼文下方，網友紛紛猜測兩人目的，留言表示：「感覺他們是刻意的，到處親讓人拍，在公共場所曝光越來越頻密，有敗壞宗教信仰的嫌疑」、「合理懷疑是在對台灣人偷偷植入本土宗教劣化的印象」、「其心可議，很明顯是故意的。那裡是孩子與家長最多的地方。」

