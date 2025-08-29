吸收我政軍人士！中國暨大校友會女執行長淪共諜 判刑1年定讞

台北地檢署起訴指出，傅、李曾趁前立委劉文雄等約20名立委及國會助理赴中參訪時，以「你很優秀啊，祖國很需要你們……一起為兩岸和平打拚」等話術試圖吸收成員，雖未成功，但仍構成發展組織未遂。（彭博檔案照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕中國暨南大學台灣校友會前執行長李宛平受中國廣東省委台辦指示，招攬我國立法委員及退役軍官赴國外旅遊並與中方接觸。高等法院依國家安全法發展組織未遂罪，判刑1年，另依兩岸人民關係條例「違法招生罪」、刑法「業務登載不實」罪判處7月徒刑，可易科罰金。李女不服，再提上訴；最高法院今予以駁回，全案定讞。

與李宛平同期的校友會時任秘書長傅文齊亦被列為共犯，但審理期間棄保潛逃海外，至今通緝未到案，已沒收偵查期間所繳的15萬元交保金。檢方調查指出，傅自2002年就讀暨南大學期間即結識中方人員，並於2006年至2017年間，利用擔任秘書長及李女擔任執行長的機會，在台招攬政、軍人士赴韓國、澳門、泰國、香港及中國旅遊，趁機安排與中方人員接觸，試圖吸收其加入組織。

檢調查出，傅文齊曾任立法院國會助理，2002年就讀中國暨南大學期間，結識綽號「小吳」的中國廣東省委台辦科長，並接受其指示，從2006年至2017年8月間，利用擔任暨大台灣校友會秘書長的機會，找李宛平當執行長，在台招攬政、軍人士赴韓國、澳門、泰國、香港、中國旅遊，趁機引薦給中方。

台北地檢署起訴指出，傅、李曾趁前立委劉文雄等約20名立委及國會助理赴中參訪時，以「你很優秀啊，祖國很需要你們……一起為兩岸和平打拚」等話術試圖吸收成員，雖未成功，但仍構成發展組織未遂。期間，還安排退役中將及陸、海軍上校軍官與中方人員高爾夫球敘及宴會，2名軍官未受影響，返台後向上回報，並由調查局立案偵辦。

此外，傅、李二人未經許可替中國暨南大學在台招攬會計、企管、國際關係、醫學等系所學生，並非法仲介17人，收取顧問及公關費共298萬餘元。李女負責台灣班招生推廣，累計台灣班校友達200餘人，涉嫌違反兩岸人民關係條例及刑法偽造文書罪。

台北地院一審判決後，高等法院歷經4年審理，維持一年及7月徒刑。李女不服再上訴，最高法院亦遭駁回，全案定讞。

