200多萬BMW霸王車拔牌佔車位停到輪胎沒氣 中市交通局：儘速拖吊開罰

BMW X1新車沒掛車牌佔據大里區停車格。（江和樹提供）

2025/08/29 13:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市多區出現車主拔掉車牌，長期佔用路邊停車格免費停車，民眾黨台中市議員江和樹在大里環保公園等路口發現，有市價200多萬BMW X1新車，沒掛車牌佔據停車格，還有連停一個多月「連輪胎都停到沒氣了」，質疑市府無力取締，台中市交通局表示，周遭拖吊廠滿位，會儘速委託交大拖吊、開單舉發。

大里區永隆一街對面路邊停車格，近期遭1輛嶄新BMW休旅車拔牌後佔據車格，民眾抱怨台中市路邊停車格一位難求，竟有拔牌「霸王車」長期佔車位，江和樹還發現豐田舊車停在爽文路，拔牌後連停1個多月，停到輪胎都沒氣了還在停，痛批台中市府真的螺絲鬆動。

請繼續往下閱讀...

江和樹說，民眾7月初檢舉無牌車佔用路邊停車格，快9月了車還在原位，附近另一車格竟有樣學「好康」，拔牌佔車位，向轄區霧峰警分局國光所舉報，「原來是拖吊保管場沒位置了。」

台中市警局表示，移置保管場（拖吊場）空間有限，對於無牌照車輛，均是以有妨礙人車通行者為優先拖吊對象，其餘未影響交通秩序者，則視保管場空間依序拖吊入場。

警方說，大里區無牌車佔用停車格，還有市區他處佔用情形，已派員處理車輛拖吊移置事宜，並將就違規事實依規定對車主開單舉發。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法