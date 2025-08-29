為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    200多萬BMW霸王車拔牌佔車位停到輪胎沒氣 中市交通局：儘速拖吊開罰

    BMW X1新車沒掛車牌佔據大里區停車格。（江和樹提供）

    BMW X1新車沒掛車牌佔據大里區停車格。（江和樹提供）

    2025/08/29 13:40

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市多區出現車主拔掉車牌，長期佔用路邊停車格免費停車，民眾黨台中市議員江和樹在大里環保公園等路口發現，有市價200多萬BMW X1新車，沒掛車牌佔據停車格，還有連停一個多月「連輪胎都停到沒氣了」，質疑市府無力取締，台中市交通局表示，周遭拖吊廠滿位，會儘速委託交大拖吊、開單舉發。

    大里區永隆一街對面路邊停車格，近期遭1輛嶄新BMW休旅車拔牌後佔據車格，民眾抱怨台中市路邊停車格一位難求，竟有拔牌「霸王車」長期佔車位，江和樹還發現豐田舊車停在爽文路，拔牌後連停1個多月，停到輪胎都沒氣了還在停，痛批台中市府真的螺絲鬆動。

    江和樹說，民眾7月初檢舉無牌車佔用路邊停車格，快9月了車還在原位，附近另一車格竟有樣學「好康」，拔牌佔車位，向轄區霧峰警分局國光所舉報，「原來是拖吊保管場沒位置了。」

    台中市警局表示，移置保管場（拖吊場）空間有限，對於無牌照車輛，均是以有妨礙人車通行者為優先拖吊對象，其餘未影響交通秩序者，則視保管場空間依序拖吊入場。

    警方說，大里區無牌車佔用停車格，還有市區他處佔用情形，已派員處理車輛拖吊移置事宜，並將就違規事實依規定對車主開單舉發。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播