15歲少女遭露營區業者兒子性侵！母崩潰報警 友人質疑拖延辦案

網友到臉書社團貼文，指朋友女兒到仁愛鄉某露營區慶生，遭負責人的兒子性侵。（圖擷自臉書）

2025/08/29 13:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中市有媽媽帶女兒到南投仁愛鄉露營區慶生，15歲女兒遭露營區負責人的兒子性侵，母女幾近崩潰，已報警提告，友人在各臉書社團公布此事，指控業者故意拖延偵辦，仁愛警方表示，台中市警方轉報後即展開調查，男方涉及違反妨害性自主罪，已蒐證完成，今天移送南投地檢署偵辦。

林姓網友在南投縣多個地方臉書社團、露營社團貼文，幫好友公開15歲女兒在仁愛鄉某露營區慶生，遭負責人兒子性侵的過程，少女被性侵得逞備受打擊，直覺「自己髒掉了」，而露營區負責人則技巧性的拖延偵辦，且飾辭狡辯。

警方：已展開調查 今移送地檢署偵辦

該貼文引起網友憤怒，到露營區臉書留言攻擊，也肉搜露營區負責人兒子資料，要求出來面對。

仁愛警分局表示，在台中轉報該案後即展開調查，蒐證完成後今天會移送南投地檢署偵辦。

露營區負責人後來也在臉書貼文道歉，指當天兒子和少女互動融洽，且是女生主動來認識其子，監視器有拍到兩人手牽手，兒子與未成年少女發生性行為，會負責到底，如果法院認定有罪，兒子就必須接受法律制裁。

對於露營區負責人的貼文，貼文的林姓網友憤指負責人說謊，她說，少女是因為跟加害人去酒櫃區買酒回來給大人，加害人強拉她聊天並強吻，監視畫面只有兩人並肩走在一起，何來牽手？這是少女的第一次，被性侵過程中，不斷重複「我有男朋友，我不要！」

據了解，男子是現役軍人，軍方看到貼文十分重視也在調查；而縣府觀光處經查，該露營區是不合法的露營區。

林姓網友也幫朋友公開報案單。（圖擷自臉書社團）

被指控負責人兒子性侵少女的露營區外觀。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法