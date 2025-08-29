原為詐團持有 彰化和美3筆相鄰土地拍賣成熱門標的

圖為詐團以合資興建分紅為幌子，詐騙和美鎮被害人上當，今被拿來拍賣。 （彰化行政執行署提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕法務部行政執行署彰化分署將於下週二（9月2日）辦理「123拍賣會」，其中出現多件原本為詐團持有的熱門物件，例如，位於和美鎮的3筆鄰路地，當初詐團以投資住宅興建分紅為幌子，騙被害人匯入250萬元，相關人等得款後落跑，如今標地物被拿出來拍賣。另一筆位於縣草屯鎮新南埔段的農地，面積達1025坪，可興建農舍，現為雜木林，底價僅600萬元，平均每坪不到6000元。

彰化行政執行署表示，目前最多人詢問的是和美三筆相鄰的土地。當時被告以投資興建集合住宅期滿分紅為由，詐騙被害人匯款250萬元而被判刑確定，法院判決主文諭知追徵其犯罪所得，彰化地檢署遂囑託分署拍賣被告名下這三筆土地持分，希望能借重分署不動產定期法拍會的管道提高拍出機率。

另一熱門標的，是位於草屯鎮新南埔段，廣達1025坪的農地，換算下來近3分半的土地，這筆土地的面積符合法定可興建個別農舍之下限，現為雜木林，底價600萬元，平均每坪不到6000元，非常適合投資農地退休養老。

本件義務人是因為出售短期持有的其他土地，經中區國稅局以最高45％的稅率核算房地交易合一稅後，義務人逾期不繳而被移送執行。如果順利拍定，價金於清償抵押權所擔保的優先債權後，餘額將用以抵償其欠稅。

行政執行署表示，這次拍賣會的不動產另有坐落彰化市、竹山、員林、溪湖、二林、鹿谷、竹塘等地的土地，以及田尾、溪州、彰化市的建物。分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在9月1日前將投標文件寄達「510945 員林郵局第203號信箱」，分署會有專人取件與通知，於9月2日下午2點半至3點亦可到員林新廳舍拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。

草屯方正農地729.82坪，二拍底價360萬元，書記官查封時為空地，現種植香蕉。（彰化行政執行署提供）

