高虹安涉誣告一二審有罪民事免賠 陳時奮上訴：一審民事判決有違誤

停職中的前新竹市長高虹安被控告旅美教授陳時奮遭求償958萬元，一審判陳敗訴，全案上訴，高等法院今首度開庭，高、陳均未出庭，陳的律師主張一審判決有違誤，請求改判高應侵權賠償。（記者楊國文攝）

2025/08/29 13:09

〔記者楊國文／台北報導〕民、刑事不同調！旅美教授陳時奮3年多前以筆名「翁達瑞」PO文，指稱正參選新竹市長的高虹安的博士論文涉抄襲，被高控告加重誹謗，陳獲不起訴處分後，反控高誣告罪並求償958萬元，刑事一審判高涉誣告罪10月徒刑，不過北院民事法官以不能證明高有「捏造不實的事實而申告」，判決陳敗訴、高免賠；上訴後，高等法院民事庭今首度開庭，陳的律師團主張，高誣告行為已侵害陳的名譽，且高等法院7月30日再度判高涉誣告罪成立，改判為6月徒刑，北院一審民事判決有違誤，請求改判高應侵權賠償。

陳時奮針對高虹安博士論文一事，在臉書以「翁達瑞」名義，發表2021年10月18日「師生合謀之學術不倫：李傑與高虹安的故事」文章、2022年7月22日「高虹安退出政壇吧！」文章。高虹安於2022年8月26日到台北地檢署提告陳涉妨害名譽，並接受媒體採訪；北檢偵查後將陳不起訴處分。

陳時奮主張，高虹安對他提告加重誹謗罪，已涉及誣告罪，使其名譽受損，亦使他受有刑事追訴處罰之危險，依民事侵權損害規定，請求高虹安賠償他偵查中委任律師所支出費用8萬元及非財產損害950萬元，共958萬元。

北院由法官獨任審理認為，不能證明高虹安有「捏造不實的事實而申告」及行為具有不法性，判陳時奮敗訴。陳不服，上訴高等法院。

高等法院上午首度開庭，高虹安、陳時奮均委由律師出庭。陳時奮的律師指稱，高虹安涉誣告陳時奮的行為明確，而誣告罪是「即成犯」，而且北院刑事判決高虹安誣告罪10月徒刑，經上訴，高等法院7月30日已判決高6月徒刑，顯示北院民事庭的判決有違誤，另外，北院民事判決認定高是意見表達，與法律規定相違背，也對當時北院刑事判決高有罪一事，均不採信，也有判決理由不備情形。

高虹安的律師主張，誣告罪構成要件是虛構事實，高虹安是針對陳時奮對她有誇大不實等評論，基於自衛才提告，並未就陳指她未適當引註部分提告，而且高是進行意見陳述，並無虛構事實的問題，另外，刑事判決並不能拘束民事判決，建請駁回陳時奮的上訴。

高院民事法官詢問兩造，各自主張的侵權範圍為何？是否限於高院認定告罪成立的事實範圍，或有不同主張？諭知兩造再以書面補充說明。

另外，高院法官詢問高虹安律師，關於高院7月底判決高虹安誣告罪6月徒刑，是否將提起上訴？高的律師稱，此案仍在法定的上訴期間內，目前有可能提起上訴。高院下次庭訊定10月20日。

