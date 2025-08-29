為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    728豪雨期間消防分隊長外出「飲酒作樂」4小時 雲林縣消防局火速懲處

    蔡員在執勤時間外出飲酒作樂4小時，外界觀感不佳。（讀者提供）

    蔡員在執勤時間外出飲酒作樂4小時，外界觀感不佳。（讀者提供）

    2025/08/29 12:38

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台西消防分隊蔡姓分隊長，7月28日正值西南氣流豪雨時，應執勤的他竟外出至當地小吃部飲酒作樂4小時才回到崗位上。此事經民眾檢舉爆發，引起關注；對此，雲林縣消防局長林文山表示，接獲檢舉後已將蔡員降調非主管職，並記2支小過，對於同仁行為必嚴懲，絕不寬貸。

    據了解，52歲的蔡姓分隊長消防職涯逾20年，8月1日即將平調至東勢消防分隊，7月28日下午受友人之邀，要為其舉辦歡送會，蔡男趁執勤時，下午4點至8點到小吃部喝酒、唱歌，甚至還有侍女陪侍服務，結束之後乘坐計程車充滿酒氣返回消防分隊。

    檢舉者指出，蔡姓分隊長在任期近3年期間，曾多次於上班時段與友人餐敘飲酒，有時地點在分隊內部，有時則在外部餐廳，此次7月28日中央氣象署已針對雲嘉南地區發布豪雨特報，縣府也早啟動二級開設，救災單位應隨時待命，以應變任何災情，然而，分隊長卻在此時外出餐敘並飲酒，此行為對同仁士氣與形象影響重大。

    對此，雲林縣消防局表示，8月21日接獲民眾舉報後立即啟動調查，蔡員坦承不諱，因此火速將其調離主管職務，並記2支小過，對於同仁行為必嚴懲，絕不寬貸。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    雲林縣消防局將蔡員調離主管職務，並記2小過懲處。（記者李文德攝）

    雲林縣消防局將蔡員調離主管職務，並記2小過懲處。（記者李文德攝）

