中捷隨機殺人砍傷2男 護專生洪淨判9年9月定讞

2025/08/29 12:08

〔記者劉詠韻／台北報導〕高雄市護理專科學生洪淨去年在台中捷運車廂內，突然持刀隨機攻擊乘客，造成許男與呂姓少年受傷。法院一審判處有期徒刑10年，二審考量其與被害人和解，酌減刑期改判9年9月；洪不服提上訴，最高法院今予以駁回，全案確定。

判決指出，洪男長期受精神疾患困擾，多次自殺未果，並曾遭師長指責，心生憤怒，遂萌生透過在公眾場所殺害不特定人，以達毀滅自我目的的念頭，於去年5月即預謀行兇，並刻意選定鄭捷殺人案10周年當日，以期引起社會恐慌。

洪男行兇前，同年5月19日前後至高雄市路竹區某商場購買一把菜刀及兩把水果刀作為作案工具，並於同日前往台中市入住汽車旅館。案發當日11時許，洪男攜帶刀械前往台中捷運水安宮站，將菜刀藏於手提包內，水果刀則放於外套口袋，並進入開往台中市政府方向的末節車廂。

列車行駛後，洪男將菜刀取出，試圖隨機攻擊車廂內乘客。當時坐在原處的呂姓少年未及逃離，遭洪男壓回座位並砍傷胸部、肩膀及手臂，造成右側胸大肌撕裂、第三肋骨骨折、胸部刺傷、右鎖骨骨折及手臂撕裂等多處傷害；所幸少年逃往前方車廂後，才躲過持續攻擊。

洪男隨後移動至車廂前方，企圖持刀傷害其他乘客，乘客B站在車門旁試圖奪刀，遭洪男揮刀攻擊面部，造成顴骨及嘴唇撕裂傷。期間，其他乘客等協助制伏洪男，奪下其手上菜刀，阻止殺人行為。儘管洪男仍試圖以水果刀攻擊乘客，但被在場乘客合力制服。

一審依恐嚇危害公眾安全罪，部分依殺人未遂罪分別判7年10月、6年8月徒刑，三罪合併須執行10年徒刑。洪淨今年3月曾下跪向呂男道歉，最終雙方仍完成和解；二審考量，洪男與被害人和解，改判7年6月，應執行刑減為9年9月。

洪男不服再提上訴，最高法院今駁回定讞。

