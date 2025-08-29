為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    SOGO收賄案高院續審 蘇震清等人聲請再傳喚李恆隆被檢打臉

    前立委蘇震清。（資料照）

    前立委蘇震清。（資料照）

    2025/08/29 12:24

    〔記者楊心慧／台北報導〕立法院4年多前爆發蘇震清、徐永明等多名前、現任立委集體收賄案，協助前太流公司負責人李恆隆取回SOGO經營權，一審皆依不違背職務收受賄賂罪被判刑；高等法院今開庭審理，蘇震清、徐永明等聲請再度傳喚李恆隆等人，但檢方認原審已傳喚過，無必要；蘇震清律師再提測謊報告證清白，檢方則指測謊不能作為犯罪認定依據。

    台北地院認定4位前、現任立委涉嫌收受李恆隆賄款，為公司法修法爭議向經濟部施壓，協助李恆隆取回SOGO經營權，其中前立委蘇震清被重判10年最重、國民黨立委陳超明被判7年8月，前國民黨立委廖國棟8年6月和前立委徐永明7年4月，至於前無黨籍立委趙正宇只被依逃漏稅捐罪判刑6月，併科罰金6萬元，他被控財產來源不明罪獲判無罪。

    徐永明被控和李恆隆有期約收賄不法，李希望藉由徐協助，和東吳大學舉辦公聽會，由徐出面商借立院紅樓會議室，並具名發出會議通知，邀請經濟部官員參加予以施壓，徐涉以「政治獻金」名義收賄200萬元，徐的助理吳世昌是多位涉案立委助理中判刑最重的一人，遭重判6年6月。

    高院今開庭審理，蘇震清、廖國棟、吳世昌、徐永明等人皆出庭，並委由律師答辯，僅有陳超明因於立法院開會向法院請假，律師皆聲請再傳訊李恆隆等相關人等，待證事實及必要性，但檢察官認為，李恆隆等人已經過原審傳喚到庭證述，無重複傳喚必要。

    徐永明律師另主張，2019年12月18日在立院紅樓101會議室所舉辦的公聽會，僅參與會議，原審卻直接認定被告徐永明和東吳大學合辦公聽會，此點有爭執。

    蘇震清為證明與李恆隆真的是「借貸」關係，2021年曾自行赴測謊公司、由知名測謊專家李錦明所做的測謊鑑定書，蘇震清律師今表示，刑事訴訟法第208條第5項規定，當事人於審判中得委任醫院或其他相關機關、機構為鑑定或審查他人之鑑定。

    但檢察官認為測謊報告對事實依實務亦無實益，測謊報告無法作為犯罪構成要件認定，更何況被告接受測謊無法作為本案犯罪構成要件。

    審理過後，高院立即召開廖國棟限制出境是否延長的庭訊，廖國棟主張不應該再限制出境，高檢署主張此案仍在高院審理中，仍有限制出境的必要，高院近日將以書面做出裁定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播