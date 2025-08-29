SOGO收賄案高院續審 蘇震清等人聲請再傳喚李恆隆被檢打臉

前立委蘇震清。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕立法院4年多前爆發蘇震清、徐永明等多名前、現任立委集體收賄案，協助前太流公司負責人李恆隆取回SOGO經營權，一審皆依不違背職務收受賄賂罪被判刑；高等法院今開庭審理，蘇震清、徐永明等聲請再度傳喚李恆隆等人，但檢方認原審已傳喚過，無必要；蘇震清律師再提測謊報告證清白，檢方則指測謊不能作為犯罪認定依據。

台北地院認定4位前、現任立委涉嫌收受李恆隆賄款，為公司法修法爭議向經濟部施壓，協助李恆隆取回SOGO經營權，其中前立委蘇震清被重判10年最重、國民黨立委陳超明被判7年8月，前國民黨立委廖國棟8年6月和前立委徐永明7年4月，至於前無黨籍立委趙正宇只被依逃漏稅捐罪判刑6月，併科罰金6萬元，他被控財產來源不明罪獲判無罪。

徐永明被控和李恆隆有期約收賄不法，李希望藉由徐協助，和東吳大學舉辦公聽會，由徐出面商借立院紅樓會議室，並具名發出會議通知，邀請經濟部官員參加予以施壓，徐涉以「政治獻金」名義收賄200萬元，徐的助理吳世昌是多位涉案立委助理中判刑最重的一人，遭重判6年6月。

高院今開庭審理，蘇震清、廖國棟、吳世昌、徐永明等人皆出庭，並委由律師答辯，僅有陳超明因於立法院開會向法院請假，律師皆聲請再傳訊李恆隆等相關人等，待證事實及必要性，但檢察官認為，李恆隆等人已經過原審傳喚到庭證述，無重複傳喚必要。

徐永明律師另主張，2019年12月18日在立院紅樓101會議室所舉辦的公聽會，僅參與會議，原審卻直接認定被告徐永明和東吳大學合辦公聽會，此點有爭執。

蘇震清為證明與李恆隆真的是「借貸」關係，2021年曾自行赴測謊公司、由知名測謊專家李錦明所做的測謊鑑定書，蘇震清律師今表示，刑事訴訟法第208條第5項規定，當事人於審判中得委任醫院或其他相關機關、機構為鑑定或審查他人之鑑定。

但檢察官認為測謊報告對事實依實務亦無實益，測謊報告無法作為犯罪構成要件認定，更何況被告接受測謊無法作為本案犯罪構成要件。

審理過後，高院立即召開廖國棟限制出境是否延長的庭訊，廖國棟主張不應該再限制出境，高檢署主張此案仍在高院審理中，仍有限制出境的必要，高院近日將以書面做出裁定。

