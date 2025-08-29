擱置、退回、施壓 葉林傳修法圖利自家電子遊戲場手法曝

台北市議會國民黨籍副議長葉林傳。（資料照）

2025/08/29 11:42

〔記者王定傳／台北報導〕台北市議會國民黨籍副議長葉林傳，涉藏身幕後、利用人頭經營欣欣電子遊戲場，並以擱置、退回「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案等方式，替自家遊藝場量身制定「溯及豁免條款」，讓欣欣取得限制級資格，台北地檢署今日依貪污圖利及刑法意圖營利賭博罪起訴葉林等7人，以葉犯後狡辯、毫無悔意，請從重量刑。

檢方調查，葉早在2003年就指示手下林奕宏經營欣欣，原本只放夾娃娃機台與EZ Touch益智遊戲機，但生意不佳，2008年起開始放彈珠台，並將EZ Touch機台改裝機板，以此隨時切換成麻將機台，與賭客對賭。

檢方查出，2011年間，葉林命林奕宏向台北市政府申請限制級營業級別證，但市府認為該處若設遊電子遊場會對居住安寧、治安及善良風俗造成負面衝擊，予以否決，葉林不死心，指示林提訴願，並請林具名陳情，隨後以議員身分代轉陳情書，催促市府儘速核發；市府搬出當時剛制定的「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」，以欣欣資本額不到1億，與學校、圖書館等距離不到1千公尺以上、面積也未達1千平方公尺，再次否決。

檢調發現，葉林仍命林再提訴願，甚至提起行政訴訟，最終敗訴，氣得他當面怒嗆北市府訴訟代理人：「不想再看到你」；但時間來到2016年間，北市府商業處欲修正該自治條例，放寬設於百貨公司內的普通級電子遊戲場業者資本額限制，葉林以「有意見」擱置草案，之後還要求草案應送議會審議才能公布施行，並以「藐視議會」強烈措詞要求退回草案。

檢調查出，葉林還在質詢時批評商業處圖利財團，並趁當時市府都發局長林崇傑、商業處長蔡宗雄等人拜會溝通之際，指責商業處當年審查欣欣案，有刻意行政拖延情形，之後與市府副秘書長林萬發等人見面時，更要求增訂「溯及豁免條款」。

檢方調查，葉林並涉指示不知情的助理，找上另一家遊戲場業者提陳情，另一方面不斷以「有意見」為由擱置草案，直到法規委員會收下陳情函，才未表示意見，草案因此通過一讀而交付法規委員審查；之後，他向國民黨市議員台北市議員李傅中武闡述草案不合理，李因此在臨時大會法規委員會要求：「建議第10條（即溯及豁免條款）應增列保障陳情人規範」，指示林崇傑立法，雖有議員質疑，但會議還是決議商業處及法務局研議第10條文字。

檢方查出，等商業處依決議提出第10條文字後，葉林即利用議會法案審議時，若在場議員沒意見，可依「無異議認可通過」順利照案通過慣例，順利把爭議第10條塞入草案，修正三讀過關，再找紀文奇作為登記負責人，申請取得限制級資格，暗地經營賭博電玩百家樂機台等，圖利自己至少314萬元。

