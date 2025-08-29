警街頭驚見詐團「面試過程」 拿99.9萬假鈔「測試」女險淪車手

員警於瑞安街巷弄內將曹男壓制逮捕。（記者鄭景議攝）

2025/08/29 11:47

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安分局瑞安街派出所員警上週正在值勤時，意外撞見詐騙集團假藉「求職面試」手法，持新台幣99萬9千元假鈔、僅摻1千元真鈔「測試」一名女子能否執行任務，所幸員警當場識破並展開追緝，成功逮捕涉案的20歲曹姓男子，讓女子驚險逃過淪為詐團車手的命運。

警方指出，當時執勤員警發現一名男子在路邊形跡可疑，疑似正在交付贓款，於是埋伏觀察，果真見他將一只藍色袋子交給26歲尹姓女子後快步離去。員警立即上前盤查，才揭露尹女其實是遭詐騙集團以「求職面試」名義誆騙，誤以為自己在接受工作考核。

請繼續往下閱讀...

員警隨即追捕涉案男子，並於瑞安街巷弄內將曹男壓制逮捕。警方調查發現，曹男奉詐團指示，以100萬元為幌子測試尹女是否會把錢給吞了，其中絕大部分為假鈔，僅留1千元真鈔混充。

尹女則供稱，自己是在求職網站上應徵，她以為自己應徵的是「地下匯兌收款」工作，完全不知道自己差點淪為車手。

警方強調，本案已依涉嫌詐欺罪移送台北地檢署偵辦，並將持續追查幕後共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法