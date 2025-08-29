台中捷運隨機砍人案 洪淨判刑9年9月定讞

男子洪淨在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，造成「長髮哥」許男與呂男受傷。一審判處有期徒刑10年，二審則考量其與被害人和解而改判刑9年9月，今天最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

〔中央社〕男子洪淨在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，造成「長髮哥」許男與呂男受傷。一審判處有期徒刑10年，二審則考量其與被害人和解而改判刑9年9月，今天最高法院駁回上訴定讞。

本案起於，民國113年5月21日，台中捷運車廂發生隨機砍人案，當時20歲的洪淨因不滿社會，企圖以殺人方式引起關注，讓社會看見自己，並選在台北捷運鄭捷隨機殺人案10週年當天行凶，造成「長髮哥」許男及呂男受傷。

一審台中地方法院審理後認為，洪淨為計畫性行凶，事先購買刀具並配戴止滑手套，刻意由捷運車廂末端進入，並鎖定被害人身體要害攻擊，認定有殺人的直接故意。

一審表示，洪淨雖然有精神疾患，但鑑定結果顯示其行為時沒有精神障礙或心智缺陷，致行為辨識違法或行為能力欠缺、顯著降低的情形。

一審考量，洪淨行為造成社會恐慌，惡性重大，但審酌其犯案原因是被師長指責，犯後已多次表達懊悔，並與被害人許男成立調解，據此量處應執行有期徒刑10年。經洪淨上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。

二審認為，綜合卷證資料，仍認定洪淨有殺人的直接故意，考量其與被害人呂男也達成調解，據此撤銷判決，改判處應執行有期徒刑9年9月。

洪淨不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決無違誤，量刑妥適，今天駁回上訴，全案定讞。

