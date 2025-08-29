為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中捷運隨機砍人案 洪淨判刑9年9月定讞

    男子洪淨在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，造成「長髮哥」許男與呂男受傷。一審判處有期徒刑10年，二審則考量其與被害人和解而改判刑9年9月，今天最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    男子洪淨在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，造成「長髮哥」許男與呂男受傷。一審判處有期徒刑10年，二審則考量其與被害人和解而改判刑9年9月，今天最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

    2025/08/29 11:29

    〔中央社〕男子洪淨在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，造成「長髮哥」許男與呂男受傷。一審判處有期徒刑10年，二審則考量其與被害人和解而改判刑9年9月，今天最高法院駁回上訴定讞。

    本案起於，民國113年5月21日，台中捷運車廂發生隨機砍人案，當時20歲的洪淨因不滿社會，企圖以殺人方式引起關注，讓社會看見自己，並選在台北捷運鄭捷隨機殺人案10週年當天行凶，造成「長髮哥」許男及呂男受傷。

    一審台中地方法院審理後認為，洪淨為計畫性行凶，事先購買刀具並配戴止滑手套，刻意由捷運車廂末端進入，並鎖定被害人身體要害攻擊，認定有殺人的直接故意。

    一審表示，洪淨雖然有精神疾患，但鑑定結果顯示其行為時沒有精神障礙或心智缺陷，致行為辨識違法或行為能力欠缺、顯著降低的情形。

    一審考量，洪淨行為造成社會恐慌，惡性重大，但審酌其犯案原因是被師長指責，犯後已多次表達懊悔，並與被害人許男成立調解，據此量處應執行有期徒刑10年。經洪淨上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。

    二審認為，綜合卷證資料，仍認定洪淨有殺人的直接故意，考量其與被害人呂男也達成調解，據此撤銷判決，改判處應執行有期徒刑9年9月。

    洪淨不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決無違誤，量刑妥適，今天駁回上訴，全案定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播