台中夜店「X-CUBE」亂摸短裙女客 「登徒子」賠8萬獲緩刑

傅男於台中夜店「X-CUBE」亂摸穿短裙女客，他賠償8萬元獲緩刑。圖為警方臨檢該夜店畫面，與本案無關。（資料照、記者張瑞楨攝）

2025/08/29 11:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市23歲傅姓男子於去年10月，到台中市知名的夜店「X-CUBE」消費時，在舞池認識穿短裙的女客小芳，他認為有機可趁，伸鹹豬手一陣亂摸後，又食髓知味把手伸入短裙內亂摳小芳私密處，卻不知觸犯6月至5年的強制猥褻罪，台中地院審理時他坦承犯行，賠償8萬元和解，法官輕判徒刑6月並宣告緩刑2年，條件是要參加3場法治教育課程。

判決書指出，23歲傅男於去年（2024年）10月7日清晨，跑到台中市知名的夜店「X-CUBE」，在舞池認識同樣到此夜店消費的女客小芳（化名），同日清晨2時許，2人於夜店包廂內，傅男假裝醉酒倒在小芳大腿上，伺機伸鹹豬手亂摸大腿內側，又隔著衣服摸小芳的胸部，小芳起身欲離開，傅男變本加厲，將鹹豬手伸進小芳穿著的短裙內亂摸私密處，對小芳強制猥褻得逞。

小芳透過夜店的安管（保全）報警處理，由台中市警局第四分局移送法辦，台中地方法院審理時，他坦承犯行。

台中地院認為，傅男因一時情慾衝動，強制猥褻犯行，導致小芳「身心受創」，但考量他坦承犯行，態度尚可，且賠償小芳8萬元和解，已經全部給付，顯示傅男已有悔悟，且積極彌補小芳的損害，強制猥褻罪本刑是6月以上、5年以下的有期徒刑，法院依此罪名輕判傅男徒刑6月，可易科罰金，並宣告緩刑2年，條件是接受法治教育課程3場次，可上訴。

