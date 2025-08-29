台中豪宅藏「貓池」！南投警方查扣價值9億虛擬貨幣 詐團7人起訴

南投縣警方攻堅電信詐欺兼轉帳洗錢機房。（南投縣警局提供）

2025/08/29 11:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕設在台中市豪宅內的電信詐騙機房兼轉帳水房，7名男女用「貓池」等設備，大量詐騙訊息引人上鉤，以虛擬貨幣詐騙、轉帳，被南投縣警方破獲，查扣虛擬貨幣共計9萬1873.873顆，價值9億多元，李姓45歲主謀和6名男女，被台中地檢署依觸犯洗錢防制法、詐欺、賭博、個資法等罪名起訴。

南投縣刑警大隊接獲線報，得知電信詐欺機房、轉帳水房藏身在台中市的豪宅內，詐騙集團機警多次換地點，最後一次搬遷後，警方經確認地點展開攻堅，全副武裝破門而入後，內有7名男女，內部有一堆電腦和電信設備、大批手機，以及菲律賓門號卡（Globe Prepaid）2651張，其中最引人注目的是9組「貓池」設備，一組「貓池」就能插16張SIM卡，一次可大量發出詐騙簡訊。

請繼續往下閱讀...

該機房不只是電信詐騙基地，也是轉帳洗錢機房，南投縣警方勘查機房內代付系統平台的電腦帳務資料，記載虛擬貨幣交易總交易金額達9億1490萬7963元。

南投縣刑警大隊指出，該機房的45歲李姓負責人住台中市，2名幹部、4名工作人員則來自南投、高雄、屏東等地，都不是首次詐騙被查獲，因該機房還有上游首腦，檢警目前還在往上追查。

南投縣警局也說，該犯罪集團使用model pool通訊設備（俗稱貓池），插用境外門號接收OTP認證簡訊碼，並利用OTP認證簡訊碼開通國內外電子支付、通訊軟體及其他APP 等，作為犯罪使用，已有不少被害人個人資料遭冒用。

南投縣警方查獲9組「貓池」，可同時大量發送詐騙簡訊。（南投縣警局提供）

南投縣警方在詐騙機房蒐證，電腦內有大批虛擬貨幣交易資料。（南投縣警局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法