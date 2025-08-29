為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    砂石車滲漏釀騎士打滑摔傷 基警逮涉案駕駛開罰

    彭男駕駛的砂石車沿基隆市麥金路滲漏約1公里遠。基隆市警四分局獲報趕緊通知環保局人員前來清理，至晚間7時才清除所有砂石，恢復交通順暢。 （記者林嘉東翻攝）

    彭男駕駛的砂石車沿基隆市麥金路滲漏約1公里遠。基隆市警四分局獲報趕緊通知環保局人員前來清理，至晚間7時才清除所有砂石，恢復交通順暢。 （記者林嘉東翻攝）

    2025/08/29 11:09

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安樂區麥金路一期國宅前路段昨天發生砂石車疑因車斗覆蓋不全，致車上載運砂石沿路滲漏約1公里遠，路面突滿佈砂石，釀成1輛機車打滑摔傷事故；基隆市警四分局獲報，趕抵現場實施交通管制，通知環保局人員清洗路面後，追出涉案駕駛人。

    彭男坦承疏失，警方依彭男違反「道路交通管理處罰條例」載運貨物滲漏規定開出罰單，可處3000元以上9000元以下罰鍰。

    基隆市警四分局指出，這起砂石車滲漏砂石釀成1名騎士摔傷事故，發生於昨天下午4時許，獲報後立即派員趕抵現場，實施交通管制與疏導車流；由於時值下班尖峰時段，警方趕緊通知環保局人員前來清理至晚間7時才清除所有砂石，恢復交通順暢。

    警方在實施交管時，調閱麥金路沿途監視器發現，砂石從國道一號下八堵匝道後，沿途滲漏到警四分局前定國橋，砂石車71歲彭姓駕駛到案後承認疏失，警方隨後對彭男開出罰單。

    四分局分局長洪政崴表示，運輸業者及駕駛人應於出車前確實檢點車斗與覆蓋設備，確保貨物固定完善，避免危及用路人安全，違規者可依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款規定告發，載運貨物滲漏、飛散或散發惡臭者，處3000元以上12000元以下罰鍰。

    基隆市安樂區麥金路一期國宅前路段昨天發生砂石車載運砂石沿路滲漏，釀成1輛機車打滑摔傷事故。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市安樂區麥金路一期國宅前路段昨天發生砂石車載運砂石沿路滲漏，釀成1輛機車打滑摔傷事故。（記者林嘉東翻攝）

