社會
    社會

    樂極生悲！戲水池嬉戲竟受創癱瘓 大學同窗對簿公堂判決出爐

    3名男大生戲水池嬉戲樂極生悲，同學受創成癱提告並求償。（資料照）

    3名男大生戲水池嬉戲樂極生悲，同學受創成癱提告並求償。（資料照）

    2025/08/29 10:54

    〔記者李立法／屏東報導〕3名男大生到小琉球遊玩住宿旅館時，其中陳男在禁止跳水的戲水池跳水後疑似受創，2名同伴並未查覺，還將輪番將陳男抬起後拋入水中，加深陳男傷勢，2人發現陳男不對勁，送醫救治後，陳男因頸椎脊髓損傷導致四肢癱瘓，2名在水中嘻鬧的同學被屏東地院依過失傷害致人重傷罪各判刑8個月，還要連帶賠償143萬元，可上訴。

    3名陳姓男大生5年前到小琉球遊玩住宿旅店時，無視戲水池邊禁止跳水的告示牌，其中1人跳下水深約95公分的水池，其他2位同學見狀，並輪番將跳入水中的陳男抬起後拋入水中，經查覺陳男有異，已失致去呼吸心跳，緊急救治後，雖保住性命，卻因頸椎脊髓損傷導致四肢癱瘓，2名在水中嘻鬧的同學事後被屏東地院依過失傷害致人重傷罪各判刑8個月，上訴二審後，高雄高分院駁回上訴，但予以2人緩刑3年，並於判決確定後2年內，各給付傷者50萬元。

    陳男並向這2名同學及許姓旅館業者提起民事損害賠償之訴，求償醫藥費、看護費及精神撫慰金1262萬多元；屏東地院檢視旅館監視影像及陳男就醫記錄後，認為陳男要為這起意外負起7成過失責任，2名同學須付3成過失責任，許姓業者難以苛責，因醫療及看護費用已逾求償時效，就精神撫慰金部份，法官認為2名同學應連帶賠償143萬元。

