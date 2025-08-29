七美外籍漁工手遭魚咬傷 海巡馳援後送就醫

鰻魚個性相當兇殘，一口尖牙很容易咬傷人。（記者劉禹慶攝）

2025/08/29 10:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署第十三巡防區今（29）日上午6時50分接獲七美衛生室通報，有一印尼籍漁工被鰻魚咬傷，右手手指第2、3節肌腱斷裂，因未符合空中轉診條件，急需後送就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣超前部署進駐七美之線上PP-3503巡防艇前往協助後送。

第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，3503艇於上午7時27分於七美港順利將病患、家屬及醫護人員共計3人接駁上艇後，隨即以安全速率航返馬公港，於上午8時45分靠港，交由消防局救護車載往三總澎湖分院就醫。

請繼續往下閱讀...

海巡署表示，對於離島居民、移工生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；呼籲民眾如有需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往應處。

由於澎湖離島眾多，澎湖縣政府衛生局建立緊急醫療網，由各地衛生所或衛生室擔任第一線醫療工作，若受限離島資源有限，無法就地醫療，就啟動緊急後送計畫，沒有立即生命危險，由海巡巡防艇肩負後送任務，循藍色公路管道送入馬公；若生命危急或情況不允許之下，則報請衛福部空審中心，啟動澎湖駐地醫療直昇機凌天航空執行任務。

澎湖海巡隊巡防艇緊急出動，將印尼漁工送往三總澎湖分院。（澎湖海巡隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法