黑手涉販槍毒擁槍3把、百萬毒品 利用人頭租貨櫃屋當工廠

2025/08/29 10:22

〔記者楊金城／台南報導〕52歲余姓汽車維修工因妨害公務罪嫌被通緝，躲在高雄燕巢的一處貨櫃屋3個月，台南市刑大偵三隊27日突襲貨櫃屋將他逮捕到案，查獲3把槍與大量毒品，市價逾200萬元，讓警方大吃一驚，余嫌被裁定羈押偵辦，警方正追查槍毒來源。

南市刑大接獲線報，指出余嫌因妨害公務案件遭通緝後潛逃，竟轉以涉嫌販售改造槍械與毒品牟利。他為規避查緝，利用人頭承租貨櫃屋當成槍毒工廠，並以人頭車代步，藏匿數月仍遭警方追緝到案。

刑大查扣余嫌持有霰彈槍1把（黑市每把約15萬元）、改造手槍2把（黑市每把約4萬元），和毒品海洛因26.5公克（市值約6萬多元）、安非他命782.8公克（市值約156萬多元）。

余嫌持有少見的百萬毒品，還有3把槍，黑市價格約近200萬元，否認販賣槍毒。南市刑大表示，將持續向上追查槍毒來源與流向，斬斷不法鏈結，以防止危害社會治安。

余嫌（左一）躲藏貨櫃屋，被南市刑大逮捕到案。（警方提供）

警方查獲黑槍。（南市刑大提供）

南市刑大查獲市價近200萬槍毒證物。（警方提供）

