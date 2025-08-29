為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    柔道傳奇！彰化老刑警林世明晉升8段

    林世明（右）推廣柔道不遺餘力。（圖由林世明提供）

    林世明（右）推廣柔道不遺餘力。（圖由林世明提供）

    2025/08/29 10:13

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局訓練科長林世明年輕時開始練柔道，曾在1987年世界柔道錦標賽中勇奪第5名，是台灣柔道界的傳奇人物，還是大甲媽遶境時的「機動應變隊」隊長，今年更在世界警消運動會勇奪3金1銅；有鑑於林世明長期投入柔道運動，並有傑出貢獻，日前獲中華民國柔道總會晉升8段，堪稱台灣現役柔道選手中最高級別，當之無愧。

    今年62歲的林世明在2014年晉升為柔道7段，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，2022年才被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫；林世明1989年世界柔道錦標賽中，更曾擊敗漢城奧運金牌得主的韓將李璟根，紀錄輝煌。今年世界警察消防運動會國手選拔賽中，林世明還是柔道團隊中年齡最大的國手，最終在美國舉辦的賽事中勇奪3金1銅。

    歷年大甲媽遶境彰化，林世明身為「機動應變隊」隊長率領42名教官負責最棘手的維安工作，近3年都未曾發生打架衝突；縣警局長陳明君就讚稱「交給林世明就搞定」。

    有鑑於林世明長期投入柔道運動，孕育無數柔道選手，對其發展做出傑出貢獻，日前獲中華民國柔道總會理事長呂威震頒發授段證書，將他從柔道7段晉升為8段，在全台為數不多的柔道8段大師中，代表柔道技術上的最高成就，相當難能可貴。林世明說，雖然還有3年就將退休，但他仍經常保持運動、健走，生活規律，保持健康的身體，只要開始做，永遠不嫌老、不嫌晚。

    林世明獲中華民國柔道總會晉升8段，堪稱台灣現役柔道選手中最高級別。（圖由林世明提供）

    林世明獲中華民國柔道總會晉升8段，堪稱台灣現役柔道選手中最高級別。（圖由林世明提供）

    林世明（左）長年推廣柔道，孕育出無數柔道選手。（圖由林世明提供）

    林世明（左）長年推廣柔道，孕育出無數柔道選手。（圖由林世明提供）

    林世明腰間的紅白相間腰帶，代表著他柔道高段數。（圖由林世明提供）

    林世明腰間的紅白相間腰帶，代表著他柔道高段數。（圖由林世明提供）

    大甲媽遶境期間，林世明（左一）擔任彰化縣警局機動應變隊長。（資料照）

    大甲媽遶境期間，林世明（左一）擔任彰化縣警局機動應變隊長。（資料照）

    林世明（右）擔任多年大甲媽遶境維安重任。（資料照）

    林世明（右）擔任多年大甲媽遶境維安重任。（資料照）

    林世明（右）推廣柔道不遺餘力。（圖由林世明提供）

    林世明（右）推廣柔道不遺餘力。（圖由林世明提供）

