6泰女擠廁所春色乍現！「血汗」色情按摩90分鐘抽600元

6名泰國籍女子每次按摩交易，可抽600元。（台中專勤隊提供）

2025/08/29 10:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕移民署中區事務大隊台中市專勤隊會同台中市警察局清水分局等單位，在台中市梧棲區一家養生會館內，查獲6名以觀光簽證入台的按摩女，警方查緝時，6名泰國女子躲入一間廁所，再由一名壯漢頂住門，宣稱「正在上廁所」，專勤隊卻見門縫內的多個人影晃動，據指出，這6名泰國女子從事俗稱「全套」或「半套」的色情按摩，每次交易基本收費1500元，每次僅抽成約600元，一場交易90分鐘辛勞下來，僅得客人消費額約3分之1，頗為「血汗」。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊會今天（29日）發布此案，被查獲的6名泰國女子都已遣返，養生會館的陳姓負責人與頂門的壯漢，依妨害風化罪函送台中地檢署偵辦，負責人聘僱非法泰國女子從事色情按摩部分，另依違反「就業服務法」函送台中市政府勞工局裁處。

台中市專勤隊會同警方於6月28日搜索時，見養生會館包廂空無一人，但有數個貼有自泰國曼谷機場入境的行李箱；經過女性員工休息室廁所時，查緝人員在門縫中發現人影，而且不只1人，查緝人員敲門，男性聲音說「正在上廁所」，這名壯漢一度頂住門，與查緝人員對峙，查緝人員不斷喊話，他才打開廁所門，「解壓縮」後驚見，不到1坪的廁所內竟擠入6名泰國籍女子和1名壯漢。

上述6名泰國女子中，一名花名「小花」的泰國女子當天才入境台灣，剛抵達養生會館，尚未工作就被抓，她說，是被泰國當地經紀人招募，持觀光簽證到台灣，一毛錢都沒賺到，包含機票與仲介費，她得賠上數萬元。

據指出，上述包含「隱藏性服務」基本收費是90分鐘收費1500元（全套性交易需再加價），按摩女抽800元，但要扣除200元房間費，實際拿到600元，是客人消費金額的3分之1，再以每天接客5人計算，一天可賺3000元以上，雖然血汗與辛勞，但收入並不低。

警方查獲6名泰籍女子與一名台灣男性，擠在廁所內。（台中專勤隊提供）

泰籍按摩女的工作簽單，基本消費是90分鐘1500元，男客則依體型等特徵，取名為「鋼鐵人」（左上）。（台中專勤隊提供）

