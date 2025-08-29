「嘉義朴敘俊」蘭潭防溺、抓通緝犯 拍短影音網讚「帥警把拔」

長竹派出所警員邱璟程貌似朴敘俊，且台語流利，受阿公、阿嬤與姊姊妹妹歡迎。（記者王善嬿攝）

2025/08/29 10:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府警察局長竹派出所警員邱璟程，外型貌似韓星朴敘俊，不只外表長得帥，在嘉義市服務6年，通過常訓助教資格，射擊能力獲肯定；他平時巡邏蘭潭防溺，上月還查獲通緝犯及毒品，日前應景拍攝父親節短影音「我的超人爸爸」，將為民服務早出晚歸、捕捉嫌犯的警察日常寫實呈現，引起網友共鳴，被封為「帥警把拔」。

警局日前與消防局拍攝短影音「我的超人爸爸」，在市警局、消防局臉書播放後獲2千餘人按讚，百名網友留言「辛苦了」，眼尖網友發現邱璟程外表亮眼，留言稱讚「怎麼帥成這樣」。

請繼續往下閱讀...

28歲邱璟程從警8年，在新竹任職2年，後返鄉嘉義服務，他貌似韓星朴敘俊，台語流利、為人親切，與派出所同事舉辦社區治安座談、反詐騙宣導，常受到阿公、阿嬤及姊姊妹妹包圍搭訕誇他「很帥」，還有阿嬤想介紹孫女給他認識，邱璟程表明已經結婚，阿嬤才不再追問。

邱璟程說，大他5歲的哥哥從警，他便隨哥哥讀警校、投入警界，他說，派出所工作繁雜，除了日常巡邏，還要處理交通事故、解決民眾疑難雜症，轄區長輩人口居多，印象深刻案件，是一名阿公忘了帶鑰匙被反鎖家門外，他獲報到場協助，發現門口旁有一扇小窗，他善用雨傘從窗戶縫隙伸進屋內將門鎖打開，協助阿公順利返家；另曾有民眾報警家中失竊，他查獲竊嫌、將失竊物品物歸原主，民眾到派出所感恩致謝，讓他從警很有成就感。

邱璟程外型貌似韓星朴敘俊，日前拍市警局短影音受矚目。（邱璟程提供）

邱璟程與女兒一起拍攝「我的超人爸爸」，網友封「帥警把拔」。（截取自嘉義市警局臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法