    嘉縣警方衝汽車旅館攻堅 逮夾娃娃機竊犯查獲槍彈

    警方逮捕陳姓男子，查獲槍彈及武士刀。（警方提供）

    警方逮捕陳姓男子，查獲槍彈及武士刀。（警方提供）

    2025/08/29 09:53

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕39歲陳姓男子連續在嘉義縣犯下多起夾娃娃機竊案，朴子警分局警方循線追查，昨確認陳嫌藏匿在中埔鄉一處汽車旅館，警方衝進汽車旅館攻堅，將陳嫌壓制逮捕，還查獲槍彈、武士刀等槍械，全案訊後依竊盜、槍砲、毒品等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，經檢察官聲請羈押，嘉義地方法院裁准。

    朴子警分局朴子聯合所追查轄內夾娃娃機連續竊案，鎖定陳嫌涉有重嫌，昨發現陳嫌駕駛失竊車輛藏匿於嘉義縣中埔鄉某汽車旅館，報請嘉檢檢察官指揮偵辦，趁陳嫌準備駕車離開旅館時，持拘票展開攻堅進行逮捕，並於車內起獲非制式手槍（含彈夾及7顆子彈）、已開鋒武士刀2把、安非他命吸食器、6面車牌及遭竊夾娃娃機商品等贓證物。

    警方表示，陳嫌除涉及轄內多起夾娃娃機連續竊盜案，並持有槍砲彈藥及吸食毒品等多項罪嫌，另於台南、雲林及嘉義市等地涉及多起竊案，將持續擴大清查涉案共犯與犯行。

    陳姓男子涉及多起竊案被警方逮捕。（警方提供）

    陳姓男子涉及多起竊案被警方逮捕。（警方提供）

    陳姓男子涉及多起夾娃娃機竊案。（警方提供）

    陳姓男子涉及多起夾娃娃機竊案。（警方提供）

    陳嫌在夾娃娃機店竊走的物品。（警方提供）

    陳嫌在夾娃娃機店竊走的物品。（警方提供）

