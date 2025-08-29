為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    殺死情敵丟大排！行凶男關到做惡夢稱每天要吃鎮定劑求交保被法官打臉

    大村情殺案發生後，賴男堅不吐實，警方入屋查案。（民眾提供 ）

    大村情殺案發生後，賴男堅不吐實，警方入屋查案。（民眾提供 ）

    2025/08/29 09:43

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉在今年2月間發生一起情殺案，41歲賴姓男子不滿38歲朱姓前女友結交新歡，持刀闖入住處殺害與朱女同居的李男，事後更夥同朱女用「棉被裹屍」棄置大排。7月底家屬以賴男因此案身心飽受煎熬，健康情況大不如前，要求解除羈押禁見遭法官駁回，日前3個月羈押期滿，家屬再度以經常做惡夢，要吃鎮定劑、安眠藥才能入眠，要求解除羈押禁見，再遭法官駁回。

    該案目前由彰化地院國民法官審理中，上個月賴男的姊姊以弟弟自案發後處於高度壓力狀態，已出現身心耗弱、情緒波動之情形，並不利於司法程序進行與發現真相，要求解除羈押禁見。

    面對羈押期滿，賴男再向法官表示，他在看守所裡每天都吃鎮定劑、安眠藥才能睡著，他真的好想自己的小孩，每次看到小孩的照片就想哭，看不到小孩就莫名地擔心，每天都要吃安眠藥跟鎮定劑來控制他的情緒，他還說，自己從小就沒有父母照顧，因此對自己的小孩特別有感，他希望能解除禁見，讓他看看孩子。

    但法官聽取檢察官的證詞後表示，被告說詞反覆，完全否認犯行，更教唆關係人刪除其通訊記錄，有滅證之實，被告用想念孩子、需要安眠藥方能入睡等等事由，尚非得以解除禁見之理由，因此駁回聲請。

