同居17年女友車禍昏迷 他竟盜刷信用卡帶妹爽出遊

2025/08/29 09:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓男子與女友小琪（化名）同居17年，日前女友車禍重傷癱瘓，女兒接母親回家照料，沒想到竟收到信用卡繳費單，女兒不懂母親都已昏迷哪來的消費能力，經調查後，發現劉男竟盜刷母親的信用卡，還在臉書高調曬出他帶妹子出去玩的照片，女兒氣炸報警，劉男雖否認犯行，仍被法官依侵占罪判拘100天，得易科罰金。

判決指出，2023年1月，小琪因車禍重傷，被送往醫院搶救後，雖挽回一命，但人持續昏迷，治療後未恢復好轉，由小琪女兒帶母親回家照料；女兒指控，母親發生車禍當天，她趕回家找母親的身分證、健保卡及提款卡時，就沒有看到信用卡，但當時不以為意，沒想到過了半年，竟收到銀行寄來的信用卡帳單。

女兒不懂，母親都已經昏迷哪來的消費能力，經調查後，發現劉男除了盜刷母親的信用卡，一共刷了6筆共5547元，還在臉書高調曬出他帶妹子出去玩的照片，劉男還向其他朋友謊稱小琪已車禍過世，向親友詐騙喪葬費。

女兒報警提告，檢警偵辦時，劉男否認犯行，辯稱自己跟小琪交往、同居已17年，雖然沒有結婚，但實際上跟夫妻沒有兩樣，他不認為自己刷小琪的信用卡有錯。劉男被起訴後才知事情大條，高雄地方法院審理，他改口坦承犯行，被法官依侵占罪判拘100天，得易科罰金，可上訴。

