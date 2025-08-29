為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨家》法界之恥！ 帥哥律師突襲性騷多名女同學 判刑7月

    蕭男外型俊俏清秀，為台北大學法律系畢業，還曾任高院法警。（合成圖，資料照）

    蕭男外型俊俏清秀，為台北大學法律系畢業，還曾任高院法警。（合成圖，資料照）

    2025/08/29 09:14

    〔記者劉詠韻／台北報導〕蕭姓律師於全國律師聯合會第31期律師職前訓練期間，對女同學採取突襲式性騷擾，伸手撫摸大腿、腰際及臀部，多達5名被害人提出申訴。台北地方法院審理，認為蕭男涉犯性騷擾防治法共3罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑7月，得易科罰金。

    蕭男外型俊俏清秀，為台北大學法律系畢業，曾任高院法警，2022年律師高考及格。2023年間，他參加全國律師聯合會辦理的第31期律師職前訓練期間，陸續有5名女同學提出申訴，指控蕭男在聚餐、捷運月台及教室等場合，以肢體與語言方式性騷擾女性學員。

    北檢調查，蕭男從2023年10月2日起至10月20日間，涉嫌數度對1名女同學性騷擾。同年10月2日晚間6時許，他涉嫌在酒吧聚餐時，趁被害者不及抗拒之際，伸手撫摸她的左大腿2至3秒；當晚10時許，他又在捷運月台撫摸被害者的腰際。

    此外，根據目擊者證述，被害人曾對為何持續遭到蕭男騷擾感到不解，甚至氣到落淚。檢方認為，蕭男均在被害人意料之外的情況下觸碰隱私部位，明顯採取突襲、出其不意的手法行騷擾。

    被害人則控訴，蕭男常趁人不注意時，從旁或後方突然靠近，伸手觸碰、撫摸女性。5名被害人中，多數遭遇曝光時已超過6個月告訴期，僅1名被害人及時提出刑事告訴。

    台北地院審理後認為，蕭男行為已違反性騷擾防治法第25條，共犯3罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑7月，可易科罰金。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

