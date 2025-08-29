為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    逆向、闖紅燈！竹南街頭上演警匪追車 外送員神助攻抓逃逸移工

    外送員載員警追人。（圖由警方提供）

    外送員載員警追人。（圖由警方提供）

    2025/08/29 09:13

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮街頭25日上演警匪追車的驚險場面，被路人拍攝po網。竹南警方今（29）日說明，為失聯移工駕駛懸掛失竊車牌的贓車拒檢逃竄，經警民合作將該名移工逮捕，依法送辦。

    網路平台「社會事新聞影音」張貼一段警方逮人的影像，指事發時間、地點為8月25日、苗栗縣竹南鎮，但表示，不知道在辦什麼案件，出動多輛警車圍捕，吸引大批民眾圍觀議論。

    竹南警方表示，該事件為警方當天巡邏行經龍鳳漁港周邊時，發現一輛汽車懸掛失竊車牌，示意對方停車受檢，但對方拒檢加速逃逸，由龍鳳漁港沿龍山路往佳北二街方向逃竄，過程中多次逆向、闖紅燈，危險駕駛行徑嚴重危害用路人安全。

    警方立即通報，啟動線上警力攔截圍捕機制，對方汽車男性駕駛於竹南鎮仁愛路國道3號高架橋下棄車徒步逃逸。員警也下車追趕，過程中，恰有一名外送員經過，熱心協助搭載員警抓人，在警民合作下，成功將藏匿於草叢的男子逮捕。

    警方調查，該名駕駛為36歲越南籍失聯移工范姓男子，其所駕車輛除懸掛失竊車牌外，也為一輛贓車。警詢後，已依竊盜罪及公共危險罪嫌將范男移送偵辦，並持續追查相關車輛來源與是否涉其他不法情事。

    員警將躲在草叢的失聯移工逮獲。（圖由警方提供）

    員警將躲在草叢的失聯移工逮獲。（圖由警方提供）

    失聯移工棄車逃逸。（圖由警方提供）

    失聯移工棄車逃逸。（圖由警方提供）

