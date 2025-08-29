為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    8旬翁對居服員伸狼爪 竟說要「付費解鎖」

    87歲李姓老翁欺辱居服員，要求「付費解鎖」發生性交易。示意圖。（資料照）

    87歲李姓老翁欺辱居服員，要求「付費解鎖」發生性交易。示意圖。（資料照）

    2025/08/29 09:00

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕87歲的李姓老翁與妻子同住 ，李妻病重申請居家喘息服務，李翁見到府服務的阿美（化名）人美脾氣好，竟對她伸狼爪，還說自己可以「付費解鎖」與阿美發生性關係，阿美掙扎反抗，事後報警求援，李翁雖否認涉案，仍被法官依強制性交罪判徒刑2年。

    判決指出，李妻因病失能申請居家喘息服務，2023年1月15日中午11點多，長照機構指派阿美擔任李妻照顧服務員，阿美到府幫李妻進行洗澡、餵食等居服工作；李翁見阿美隻身前往，佯稱要拿東西給她，阿美跟李翁進房間時，竟被李翁從後方環抱，把用手指插入她的私密處。

    阿美苦苦掙扎，說自己有男友快結婚了，希望能保住清白，李翁不死心，說自己有錢，可以付錢給阿美再發生性關係，阿美果斷拒絕並逃脫李翁的狼爪，但她沒有立即離開李家，仍把居服工作做完才請男友來接她。

    事後，阿美情緒陷入低潮，一直覺得自己很髒不想給男友碰，男友查覺異狀後追問，阿美才說出自己被侵犯的事，在男友陪伴下鼓起勇氣報警求援。

    高雄地方法院審理時，李翁否認犯行，只說阿美幫他洗澡時，有摸她的胸部，頂多算性騷擾，不是性侵，但法官綜合相關事證，認定李翁有侵犯阿美，但考量他已年逾80歲，依法幫他減刑，減刑後依強制性交罪判徒刑2年，可上訴。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

