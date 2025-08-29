士林夜市人潮回流竟成竊案熱點！ 扒手專挑「這些人」下手

台北市士林夜市近年隨著台北藝術中心完工開幕，軟硬體設備更新，人潮重新回流再現熱鬧景象。（記者楊心慧攝）

2025/08/29 08:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林夜市近年隨著台北表演藝術中心完工開幕，軟硬體設備更新，人潮重新回流再現熱鬧景象，不料也成了扒手覬覦的目標，成為竊案熱點之一，扒手多在週五、週六傍晚人潮湧現時出手，常鎖定國外旅客，認為他們被偷後只能摸摸鼻子、不會報案；另外，揹背包的民眾，以及以提袋、包包佔位的人，也容易成為目標。

根據台北市士林分局統計，士林地區大東、大南路週邊今年1至7月各類竊案（含扒竊）有16件，破獲8件；據了解，扒手多鎖定國外旅客，但多數國外旅客為怕麻煩不會報案，因此恐有不少黑數。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山受訪表示，士林夜市有不少好吃的美食，隨著士林市場地下美食街翻新後，人潮回流、重新展現熱鬧景象，每到週五傍晚就可看到人山人海，卻開始出現不肖扒手，近期與士林分局合作，在士林夜市向民眾宣導要小心。

蘇文山指出，扒手鎖定國外旅客，應是考量國外旅客若被偷，報案困難，多是摸摸鼻子認賠，提醒民眾背包、手提包的拉鍊要拉好，重要物品也要顧好，手機別放在身後的褲子口袋，袋子內別放貴重物品。

士林分局分析扒竊手法，扒手主要是針對背包揹在後方的旅客開啟拉鍊後拿走皮夾或者暫時離開座位區民眾取走其留置座位區財物。

至於是否是集團性扒手組織於商圈內犯案，士林分局表示，目前分局尚無法認定是個人還是集團，但自8月15日起於每週五、六傍晚人潮較擁擠時段強化商圈提升見警率，以步巡方式進行防扒竊作為，獲得店家肯定。

士林分局近期與士林夜市商圈聯合會合作，推出防扒竊宣導海報、明信片及拍攝短影音於大東文林路口人潮密集處大型電子看板播放，強化各地旅客注意自身財物安全。

另外，士林分局鼓勵店家新增監視器，或以現有監視器轉向拍攝道路範圍，以利案件發生後積極追緝，形成更綿密的網絡，目前已有14間店家共同合作，將監視器轉向，亦對整體商圈安全有具體助益。

