高雄警察夫妻檔如牛郎織女 七夕堅守崗位守護治安

高雄警察黃閔歆（右）、莊育禎夫妻檔，彷如牛郎織女，七夕堅守崗位守護治安。（警方提供）

2025/08/29 08:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市有不少警察夫妻檔，恰巧在同一分局外勤單位者並不多，今天是一年一度七夕情人節，新興分局警察夫妻，自強所警員黃閔歆、五福所警員莊育禎，2人因勤務輪班關係，不能如其他情人一樣慶祝，但彼此安慰鼓勵對方，感動其他同僚。

自強所警員黃閔歆、五福所警員莊育禎夫妻兩人都是分局中勤務績效卓越的績優同仁，常有線上防制酒駕或毒品等刑案績效，同仁虧二人如同牛郎織女，平時不在同單位服務，只能電話遙控、關懷。

甚至因外勤輪班關係，上班時間不得不錯開，有時晚上還沒法同床共枕，不過，夫妻二人仍堅守崗位守護治安，令人感動。

今天情人節，對許多夫妻、情侶都會安排約會慶祝，但兩人因為勤務關係，不能如其他情人一樣慶祝，但這對夫妻都說，能在警察這個職場裡一同鼓勵彼此，並且給予彼此支持，就是最好增進感情的方式。

黃閔歆說，夫妻兩人休假時，仍會彼此分享工作的點點滴滴，為彼此打氣鼓勵與精進學習分享執勤的經驗，讓各自面對各類案件時都能游刃有餘。

