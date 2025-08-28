連喊4次沒有!彭振聲認罪光碟還原 律師緊抓「這句話」批檢誘導

台北地院28日繼續開庭審理京華城案，提訊在押的前台北市長柯文哲（前）、台北市議員應曉薇（後）。（記者廖振輝攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕京華城容積率弊案纏訟近一年，台北地院今天從上午至晚間，全天候10小時勘驗彭振聲（前台北市副市長）偵訊光碟。庭上，辯護律師認為檢察官提醒彭振聲「要不要承認，自己想清楚」為不當脅迫，另光碟顯示，檢方詢問彭是否承認犯行時，彭連喊4次「沒有」，並問律師「會變成污點證人嗎？」待律師回應後，才出現認罪字眼。檢方強調，提醒是否認罪屬貪污案件辦案常規，相關指摘並無依據。

北院勘驗的第6段偵訊錄音光碟，時間顯示為2024年9月3日晚間7時11分，彭振聲在檢方提問時面帶微笑。檢方追問，案件本應由他決行，為何最後由市長決行？彭回答，因都市更新容積率規定辦法存在爭議，「不是，有2、3位委員不同意」。檢察官再追問：「所以你沒駁回，把案子送回去，這是柯的意思，對不對？」

柯文哲律師蕭奕弘主張，從該片段可看出檢方不斷主導，只想得到京華城案是由柯主導的證詞，對於彭證述的真意卻視而不見。檢察官廖彥鈞指出，檔案34中，彭明確證稱，因顧慮法條才交由市長裁決，且彭也提到應曉薇會定期向柯文哲報告，顯示決策脈絡合理。

另段畫面顯示，檢問彭「是否承認犯行」時，彭連喊「沒有」，並說了四次否認，還輕聲問律師：「這樣會變成污點證人嗎？」律師回應「等一下、等一下」，之後才出現認罪字眼。蕭奕弘認為，這正顯示彭其實並未弄清自己承認了什麼罪，而是在檢方引導下才「靠近律師後認罪」。

蕭進一步指出，偵訊脈絡可見檢方以「圖利」作為偵辦起點，不斷摸索何種行為違法，帶有目的性。他質疑，當彭反問「哪一部分（認罪）？」時，檢方才逐一解釋，過程恐涉誤導。律師黃品淞當場說「要不要承認，自己想清楚」，更讓辯方質疑是否存在不當施壓甚至交換條件。

辯護律師鄭深元補充，彭當時身體狀況欠佳，疑有血鈉症，檢方卻仍要求確認筆錄並完成具結，程序應屬無效。檢方回應，該筆錄係在彭轉為證人身分後進行，僅為逐字確認記載有無錯誤，並無不當。

勘驗至第9段光碟，時間顯示為翌日9月4日下午2時44分，畫面中律師提醒彭：「因為你昨天已經簽名，所以現在檢察官問的是更進一步的事實，那如果要獲得檢察官昨天給你的承諾的話……」再度引爆辯方質疑，是否存在檢辯「私下共識」或檢方以承諾交換供述。

檢方強調，提醒被告是否認罪，是每個貪污案例都會問的問題，並非僅針對本案，柯文哲律師再度牽扯檢方先前不斷解釋的事情，就彭振聲是否認罪的問題根本與柯無關，並請法官就縱使彭是否認罪此部分上，務必注意檢方係依刑事訴訟法規定。

