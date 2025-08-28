8/28 威力彩頭獎摃龜！今彩539開3注 獎落彰化、高雄

8月28日開獎的第114000209期今彩539頭獎開出3注。（本報合成）

2025/08/28 22:24

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月28日開獎的第114000209期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，由彰化縣田中鎮西路里員集路二段493號1樓「金百樂彩券行」、彰化縣社頭鄉社頭村清水岩路406之3號1樓「就愛樂透彩券行」、高雄市旗山區延平一路530號1樓「三贏商行」開出；第114000069期威力彩頭獎則摃龜。

第114000069期威力彩中獎號碼為「第一區：09、13、14、17、23、30。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共42注中獎，每注可得2萬元；伍獎共207注中獎，每注可得4000元；陸獎共1297注中獎，每注可得800元；柒獎共2558注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4192注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7041注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2200注中獎，每注可得100元。

第114000209期今彩539中獎號碼為「05、07、21、23、29」。頭獎開出3注，可得800萬元；貳獎共188注中獎，每注可得2萬元；參獎共6521注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2883注中獎，每注可得50元。

第114000209期39樂合彩中獎號碼為「05、07、21、23、29」。四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共200注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9480注中獎，每注可得1125元。

第114000209期3星彩中獎號碼為「083」。壹獎共38注中獎，每注可得5000元。

第114000209期4星彩中獎號碼為「7910」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

