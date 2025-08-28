基隆七堵民宅天花板突崩落！8旬翁嚇到：慢3分鐘就再見了

市議員曾怡芳（右）到飯店探視民宅天花板崩落的陳姓老翁。（曾怡芳提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵區百三街有1戶公寓3樓民宅客廳，今天11時左右，天花板突然崩落，81歲陳姓住戶說，他原本坐在客廳，接近中午他到廚房準備做飯，突然碰的巨響，天花板整個掉下來，如果慢3分鐘他就「再見了」。市議員曾怡芳表示，事發後2位長受困5個多小時才出動消防局人員將人救出來，頗有微詞。

七堵區公所目前3樓1家4口人安置在北都飯店，4樓住戶擔心地板出問題，4人也安置到北都飯店，共安置8人。

曾怡芳今晚也到飯店探視陳姓住戶，81歲的陳老先生說，昨晚地震後，就聽到客廳天花板有悉悉沙沙的聲音，他也不以為意，今天上午近11時左右，他坐在客廳又聽到怪聲音，他到廚房備菜煮午餐，才進到廚房不到3分鐘就聽到巨響，客廳整個天花板整個崩落下來，幸好他在廚房，慢3分鐘就再見了。

陳老先生說，她太太長期臥床，事發後他也不知所措，趕緊打電話給兒子，向里長、民代和市府1999求援，卻回應「私人產權」市府無法處理，直到下午向議員曾怡芳服務處救援，曾怡芳請市府消防局人員將他們救出來，幸好沒有受傷。

曾怡芳表示，2名80多歲老人受困5個多小時，還以私人產權無法處理，實在不合理，市府應該以人身安全及結構適不適合居住為優先才對。

七堵區長林賢家表示，事發現場是不是海砂屋，還是地震引起，要待明天市府都發處勘查鑑定。

基隆七堵百三街民宅客廳天花板崩塌，幸無人受傷。（記者盧賢秀翻攝）

