為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    只因老婆指錯路 老公情緒失控還「放生」孩子無罪 理由曝光

    楊男因細故將2個孩子「放生」在某大樓數小時，高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    楊男因細故將2個孩子「放生」在某大樓數小時，高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

    2025/08/28 20:42

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市楊姓男子因細故，涉嫌將2個孩子「放生」在某大樓數小時，所幸警衛及時發現未發生意外，檢方依妨害幼童發育罪起訴，二審高等法院高雄分院仍然判決無罪，全案可望落幕。

    據了解，去年1月20日，楊男開車載著老婆蔡女、11歲的女兒和8歲的兒子，前往岡山區看夜景、吃土雞，疑因蔡女看不懂導航指錯路，他竟將妻小3人丟包在茶藝館後，自行開車離去。

    蔡女只好打電話向娘家求援，其父母從屏東北上高雄，把女兒和外孫載回家照顧。隔天，蔡女離開屏東，請爸媽把孩子載回鳳山住處時，楊男看到只有小孩回來、情緒又失控，叫友人開車把2個孩子「放生」在前鎮區某大樓，所幸值班警衛報警，始未發生意外。

    楊男被高雄地檢署依妨害幼童發育罪起訴後，高雄地院開庭調查，楊男的確將小孩送到大樓，當時是因誤認蔡女就在樓上，況且小孩身上有手機、大樓也有警衛執勤，並未將2名幼童置於生存危險的狀態，也不構成妨害幼童發育罪要件，因此認定罪證不足。

    檢方不服上訴，被高雄高分院駁回，並因一、二審均判決無罪，若無速審法違背法令等規定，全案就此定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播