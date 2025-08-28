只因老婆指錯路 老公情緒失控還「放生」孩子無罪 理由曝光

楊男因細故將2個孩子「放生」在某大樓數小時，高雄高分院判決無罪。（記者鮑建信攝）

2025/08/28 20:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市楊姓男子因細故，涉嫌將2個孩子「放生」在某大樓數小時，所幸警衛及時發現未發生意外，檢方依妨害幼童發育罪起訴，二審高等法院高雄分院仍然判決無罪，全案可望落幕。

據了解，去年1月20日，楊男開車載著老婆蔡女、11歲的女兒和8歲的兒子，前往岡山區看夜景、吃土雞，疑因蔡女看不懂導航指錯路，他竟將妻小3人丟包在茶藝館後，自行開車離去。

請繼續往下閱讀...

蔡女只好打電話向娘家求援，其父母從屏東北上高雄，把女兒和外孫載回家照顧。隔天，蔡女離開屏東，請爸媽把孩子載回鳳山住處時，楊男看到只有小孩回來、情緒又失控，叫友人開車把2個孩子「放生」在前鎮區某大樓，所幸值班警衛報警，始未發生意外。

楊男被高雄地檢署依妨害幼童發育罪起訴後，高雄地院開庭調查，楊男的確將小孩送到大樓，當時是因誤認蔡女就在樓上，況且小孩身上有手機、大樓也有警衛執勤，並未將2名幼童置於生存危險的狀態，也不構成妨害幼童發育罪要件，因此認定罪證不足。

檢方不服上訴，被高雄高分院駁回，並因一、二審均判決無罪，若無速審法違背法令等規定，全案就此定讞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法