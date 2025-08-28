京華城案拉鋸10小時！彭振聲偵訊光碟成焦點 柯文哲再嗆「我絕不投降」

台北地院28日繼續開庭審理京華城案，提訊在押的前台北市長柯文哲（前）、台北市議員應曉薇（後）。（記者廖振輝攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，辯護律師指控檢察官不當訊問，要求當庭勘驗前台北市副市長彭振聲，去年在看守所的偵訊錄影光碟。北院今從上午9時30分一路審理至晚間7時30分；庭末，柯文哲起身發言長達16分鐘，並再度點名總統賴清德，「我絕不會投降、不會屈服！」；庭末，檢辯雙方針對偵訊光碟勘驗、證人筆錄及本案關鍵責任人爭論不休，場面十分火爆。

柯文哲先表示，本案至今共有4人認罪，其中最高職位當屬彭振聲，而今天大家聽了一整天的偵訊錄影，卻仍不知彭認了什麼罪，檢方前兩小時不製作筆錄，卻不斷向彭扯余文和李述德。從證卷內容上，檢察官凡事都要扯到他，花了很多時間談PM，就這樣說明彭若未向他報告，我透過秘書也會去追蹤。

柯文哲強調，他想告訴眾人，京華城這個案子，包括便當會送研議均未曾在市長室迴避，對於本案送研議的後續細節也不知悉。他並指，自己甚至沒有應曉薇的LINE或電話，針對京華城完全沒有過聯繫，檢方從扣押他的手機中也可以發現，但不解檢方為何一直咬定他知道，「請問檢察官你們還有多少筆錄要拿出來？」

柯文哲接著說，自從邵琇珮作證後，檢方隨即補充理由書18頁，表示若再否認犯罪陳述，將再追訴或求刑，據傳這也是逼死彭振聲太太的關鍵之一。他強調，司法唯一的目的是讓社會公平正義，並非訴訟輸贏，「請問你們（檢察官）還有多少證據還沒拿出來？」

柯文哲表示，他最近讀了林欽榮的筆錄，發現他堪稱本案最重要的關鍵人士，而林身為其前任副市長，提出的2個觀點，包括訴訟中不能受理陳情案，不能進行都市計劃變更，結果被黃景茂的辯護人打臉，指出他在台北市副市長是都委會主委，期間受理應曉薇的陳情案、研議案、協調會，甚至在都委會審議過、被打臉後，他卻改口是因為監察院提出的糾正文，因此才進行處理。

柯文哲說，他一直在想這個案件，所有台北市都發局的公務人員都說可以（指並無違法），但檢察官林俊言怎麼會偵辦本案，並稱相信他是聽信了林欽榮所說的話。不過此時，柯卻從起初平靜陳述的語氣，稱自己被關押已經一年後，突然朝檢察官嗆聲，「不管賴清德派誰來，我絕不會投降、不會屈服！」

檢方則主張，被告答辯方向有變，將提出相關建議，但柯文哲卻對此有太多的政治性語言，但就請律師對「小沈1500」進行說明卻一直被迴避，而彭振聲律師李岳陽也有就其辯護人涉嫌圖利罪的部分表達認罪意思。

今天在場的辯護律師大約有9名，期間有3位辯護律師在檢方論述後吵得不可開交，時長一分鐘之久。

檢察官姜長志並補充，今天在場所有辯護人都在幫彭否認犯罪，但彭起訴後，自己卻從未否認過，而這也是彭爭取減刑的策略，也提醒柯文哲不應再度消費彭妻，「她是一個善良、積極配合檢方調查的女性，她想幫親人說話完全沒問題」，也強調，「無論任何政黨執政，犯罪的人就是要去坐牢！」

庭末，法官許芳瑜提醒眾人保持冷靜，待程序事項結束後，諭知9月2日彭振聲出庭作證，提訊被告柯文哲、應曉薇，傳喚被告李文宗、黃景茂及沈慶京，吳順民。

